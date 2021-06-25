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48-летняя Хайди Клум без бюстгальтера устроила фотосессию на пляже

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
25 июня, 19:32
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Знаменитая супермодель опубликовала серию горячих фото, чем восхитила своих подписчиков. Мать четырех детей снялась топлес на берегу океана
Хайди Клум обнажилась на пляже
Хайди Клум обнажилась на пляже / Фото: instagram.com/heidiklum

Известная топ-модель Хайди Клум, чья дочь впервые снялась для глянца, покорила своих подписчиков невероятным внешним видом. Модель сделала серию фото, на которых позирует полуобнаженной.

На снимках, которые Хайди разместила в Instagram, она запечатлена без верха купальника, прикрывая грудь руками.

Хайди Клум очаровала поклонников внешним видом
Хайди Клум очаровала поклонников внешним видом / Фото: instagram.com/heidiklum

Известно, что фото сделал ее 31-летний супруг, немецкий музыкант, гитарист известной немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц.

48-летняя Клум – мать четырех детей
48-летняя Клум – мать четырех детей / Фото: instagram.com/heidiklum

Стоит отметить, что Хайди постоянно получает от своих поклонников сотни комплиментов. 48-летняя мать четырех детей продолжает покорять публику своей подтянутой фигурой и лучезарной улыбкой.

Хайди Клум сейчас не занимается моделлингом. Уже в течение нескольких лет звезда подиумов сидит в жюри шоу "У Америки есть таланты". Хоть она родом из Германии, но уже долгое время проживает в США. В 2005-2014 годах Клум была замужем за музыкантом Силом, а в 2019 году она вышла замуж за музыканта из группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

У Хайди Клум есть трое детей, которые родились в браке с Силом – двое сыновей Генри и Йохан, а также дочь Лу. У Клум есть еще одна дочь – Хелен, которую Хайди родила от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Устроить фотосессию на берегу моря или океана – отличная идея для того, как провести лето. Но мы собрали еще 10 крутых вариантов, как провести этот жаркий сезон ярко и весело.

Ранее мы сообщали, что Хайди Клум поздравила сына с днем рождения своим обнаженным фото.

Смотрите видео о том, какие купальники выбирают украинские знаменитости:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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