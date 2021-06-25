Седокова и Лобода спели в провокационных платьях. Одна засветила бюст, другая – длинные ноги

Несколько дней назад открылся популярный музыкальный фестиваль "Жара", на котором в роскошных нарядах появились секс-символы эстрады

Светлана Лобода, Янис Тимма и Анна Седокова на фестивале "Жара" / Фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/zharatv

Во второй день музыкального фестиваля "Жара", на котором Вера Брежнева появилась в откровенном платье, выступили Анна Седокова и Светлана Лобода. Концерт прошел без зрителей, а с телевизионной съемкой. Помимо шикарных выступлений, которые вскоре увидят поклонники артистов, звезды порадовали и яркими образами. Пока артисты проводят свое насыщенное рабочее лето, предлагаем вам воспользоваться жарким сезоном и отправиться в путешествие по Киевщине с электромобилем Jaguar.

На фото, опубликованных в Instagram, 38-летняя Светлана Лобода запечатлена на сцене в соблазнительном мерцающем платье с железной вставкой на бюсте. Каждая деталь образа артистки была продумана: от темно-красной насыщенной помады до фактурных браслетов. Такой образ подчеркнул и без того шикарную фигуру Лободы.

Светлана Лобода на фестивале "Жара" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Анна Седокова появилась на "Жаре" со своим 28-летним избранником, Янисом Тиммой. Артистка выбрала смелый наряд с откровенным вырезом в области декольте, а также высоким вырезом на бедре. В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала короткий ролик, на котором сделала танцевальное па с Янисом. Баскетболист от нее глаз не мог отвести.

"Танцую со звездой", – написала Анна Седокова.

Напомним, что музыкальный фестиваль "Жара", на котором выступают украинские артистки, живущие в России, проходит с 23 по 27 июня. Фестиваль должен был пройти с участием зрителей в зале, однако на следующий день после открытия "Жара" был отменен из-за карантинных ограничений. В итоге артисты выступили перед камерами, записи с которых зрители увидят в формате телевизионного концерта.

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Ранее Анна Седокова призналась, что содержит своего 28-летнего супруга.