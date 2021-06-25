48-річна Гайді Клум без бюстгальтера влаштувала фотосесію на пляжі

Знаменита супермодель опублікувала серію гарячих фото, чим захопила своїх підписників. Мати чотирьох дітей знялася топлес на березі океану

Хайді Клум оголилася на пляжі / Фото: instagram.com/heidiklum

Відома топ-модель Гайді Клум, чия дочка вперше знялася для глянцю, підкорила своїх підписників неймовірним зовнішнім виглядом. Модель зробила серію фото, на яких позує напівоголеною.

На знімках, які Гайді розмістила в Instagram, вона відображена без верху купальника, прикриваючи груди руками.

Гайді Клум зачарувала шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/heidiklum

Відомо, що фото зробив її 31-річний чоловік, німецький музикант, гітарист відомого німецького гурту Tokio Hotel Том Каулітц.

48-річна Клум – мати чотирьох дітей / Фото: instagram.com/heidiklum

Варто зазначити, що Гайді постійно отримує від своїх шанувальників сотні компліментів. 48-річна мати чотирьох дітей продовжує підкорювати публіку своєю підтягнутою фігурою і променистою усмішкою.

Гайді Клум зараз не займається моделінгом. Вже протягом кількох років зірка подіумів сидить в журі шоу "Америка має є таланти". Хоч вона родом з Німеччини, але вже довгий час проживає в США. У 2005-2014 роках Клум була одружена з музикантом Сілом, а в 2019 році вона вийшла заміж за музиканта з гурту Tokio Hotel Тома Каулітца.

У Гайді Клум є троє дітей, які народилися в шлюбі з Сілом – двоє синів Генрі і Йохан, а також дочка Лу. У Клум є ще одна дочка – Хелен, яку Гайді народила від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Влаштувати фотосесію на березі моря або океану – відмінна ідея для того, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Раніше ми повідомляли, що Гайді Клум привітала сина з днем народження своїм оголеним фото.

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