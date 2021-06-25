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48-річна Гайді Клум без бюстгальтера влаштувала фотосесію на пляжі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 червня, 19:32
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Знаменита супермодель опублікувала серію гарячих фото, чим захопила своїх підписників. Мати чотирьох дітей знялася топлес на березі океану
Хайді Клум оголилася на пляжі
Хайді Клум оголилася на пляжі / Фото: instagram.com/heidiklum

Відома топ-модель Гайді Клум, чия дочка вперше знялася для глянцю, підкорила своїх підписників неймовірним зовнішнім виглядом. Модель зробила серію фото, на яких позує напівоголеною.

На знімках, які Гайді розмістила в Instagram, вона відображена без верху купальника, прикриваючи груди руками.

Гайді Клум зачарувала шанувальників зовнішнім виглядом
Гайді Клум зачарувала шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/heidiklum

Відомо, що фото зробив її 31-річний чоловік, німецький музикант, гітарист відомого німецького гурту Tokio Hotel Том Каулітц.

48-річна Клум – мати чотирьох дітей
48-річна Клум – мати чотирьох дітей / Фото: instagram.com/heidiklum

Варто зазначити, що Гайді постійно отримує від своїх шанувальників сотні компліментів. 48-річна мати чотирьох дітей продовжує підкорювати публіку своєю підтягнутою фігурою і променистою усмішкою.

Гайді Клум зараз не займається моделінгом. Вже протягом кількох років зірка подіумів сидить в журі шоу "Америка має є таланти". Хоч вона родом з Німеччини, але вже довгий час проживає в США. У 2005-2014 роках Клум була одружена з музикантом Сілом, а в 2019 році вона вийшла заміж за музиканта з гурту Tokio Hotel Тома Каулітца.

У Гайді Клум є троє дітей, які народилися в шлюбі з Сілом – двоє синів Генрі і Йохан, а також дочка Лу. У Клум є ще одна дочка – Хелен, яку Гайді народила від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Влаштувати фотосесію на березі моря або океану – відмінна ідея для того, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Раніше ми повідомляли, що Гайді Клум привітала сина з днем народження своїм оголеним фото.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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