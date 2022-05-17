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Чем больна Скабеева – ее поведение диагноз или "работа", мнение психологов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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17 мая, 18:00
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Ольга Скабеева, российская пропагандистка, заслужила "диагноз" медиа-проститутки. Говорит ли поведение журналистки о ее психическом нездоровье – разбираем с экспертами
Ольга Скабеева, вернее ее поведение - это не диагноз, а такая манера «работать», отмечают психологи
Ольга Скабеева, вернее ее поведение - это не диагноз, а такая манера «работать», отмечают психологи / Фото: Коллаж: Сегодня

Ольга Скабеева, телеведущая и пропагандистка, распространяет ложь о войне России против Украины и постоянно хамит – но такова концепция любого шоу на российском телевидении. Психолог Елена Шершнева подозревает у скандальной журналистки так называемый синдром проститутки.

Так, Шершнева отмечает, что симптомы такого синдрома можно целиком реализовать на пропагандистском канале, где собственно и работает Скабеева. Однако отметим, что само слово "проститутка" говорить некорректно, поскольку оно способствует стигматизации, то есть "клеймению" женщин, втянутых в торговлю людьми. А проституция классифицируется как торговля людьми.

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Скабеева просто старается соответствовать стандартам российской пропаганды, распространяя ложь за деньги
Скабеева просто старается соответствовать стандартам российской пропаганды, распространяя ложь за деньги

Журнал Journal of Sex Research писал об этом еще в 2017 году: корректно говорить проституированная женщина. Однако дело не в самом слове, а в поведении скандальной пропагандистки: действительно ли Скабеева больна или дело вовсе не в ее психическом здоровье?

Мы также обратились за комментарием к психологу, кандидату психологических наук, психотерапевту Марине Диденко. Эксперт отмечает, что в отношении Скабеевой такое обидное высказывание целиком можно понять.

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Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Потому что Скабеева – человек крайне неприятный, ее поведение недопустимо. И полностью понятно, что она занимается лживой пропагандой за деньги.

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Другой вопрос, что "синдром проститутки" в данном случае используется больше не как медицинский диагноз, – говорит Марина Диденко,- который я, например, в своей практике не встречала. А как так называемое социальное описание человека.

И это оправдано тем, что желание унизить человека, который делает очень много негативных вещей для Украины, сейчас испытывают многие из нас. Вообще ставить тот или иной медицинский диагноз - задача не психолога, а врача или психотерапевта с медицинским образованием, резюмирует Марина.

В итоге мы сами можем сделать выводы сами: Скабеева просто старается соответствовать стандартам российской пропаганды и набирать больше рейтингов для своего ток-шоу. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что у шоу впечатляющие рейтинги и зрители одобряют такой формат.

Также мы писали о военных буднях главной детской больницы Украины – "Охматдета".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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