З неймовірним видом та екстримом: ми продегустували ТОП-5 українських вин на висоті 10 тис. метрів (репортаж)

На борту Boeing 737-800 відбулася дебютна дегустація в історії авіації та виноробства України

Дегустація вина на борту МАУ Фото: Сьогодні

Ми не вперше пишемо про вино! Але сьогоднішнє дійство, про яке розповімо в репортажі, увійшло в історію України. Це ексклюзив, який, можливо, не повториться. Бо ми відвідали унікальну винну дегустацію, яка відбулася на борту Boeing 737-800. Літак кружляв над Одесою на висоті 10 тисяч метрів! Як все пройшло, скільки коштує послуга і кого з зірок зустріли на висоті – дізнавайтеся у матеріалі.

Яка концепція дегустації?

"Піднімемо бренд "українське вино" на висоту!" – такий девіз першої дегустації в небі, яку провели в Україні. Незвичайний політ влаштувала компанія МАУ. Організатори не лише підняли вино на висоту в прямому сенсі слова, а й подарували можливість любителям напою скуштувати ТОП-5 вин нашої країни. Без перебільшень, вони найкращі. Бо їх обрали на дегустаційному конкурсі Odessa Wine & Spirit Awards професійні сомельє. Уявіть, було 303 зразки і саме ці вина перемогли завдяки своїй унікальності.

130 любителів вина Фото: Сьогодні

Будете здивовані, але вживання вина у небі по-іншому розкриває особливості напою. Це одна з родзинок польоту. Бо на борту повітря сухіше (приблизно на 30%) і тиск не такий, як на землі. Через ці фактори рецептори по-іншому сприймають аромат і смак. І завдяки польоту, 130 щасливців змогли розкрити задум винороба, матеріалізований у бокалі, на максимум. Та відчути себе особливими! Бо погодьтеся, не у всіх ресторанах запропонують добірку найкращого вина України. І все це в екстремальних умовах, але з неймовірним видом на околиці Одеси.

Краєвиди Одеси під час дегустації Фото: Сьогодні

Кого зустріли на Boeing 737-800?

Першим, кого почули під час польоту, був Коля Сєрга. Ведучий дегустації приготував не лише цікаву промову, а й десятки жартів, які були в тему. Особливо вони рятували під час турбулентності. А про вино, яке пили на борту, розповідала професійна сомельє Анна-Євгенія Янченко. Вона одна з тих, хто обирала ТОП-5 на дегустаційному конкурсі. Але це не весь список зіркових гостей. Вино на висоті як гість також тестував радіоведучий Слава Дьомін.

Ведучий дегустації Коля Сєрга та професійний сомельє Анна-Євгенія Янченко Фото: Сьогодні

Здивуєтеся, вдалося побачити ще й шеф-кухаря Стефана Вайтінадана, який готував для Мадонни, Біла Клінтона і Кевіна Костнера. У нього за плечима — 16 мішленівських ресторанів. І, звісно, без його закусок на борту не обійшлося. Але про них згодом. Винний рейс МАУ також відвідала команда сомельє Synergy Group.

Що пили і чим закушували

А тепер до найцікавішого – ТОП-5 найкращих українських вин!

Ми тестували:

"Ель Капітан" від 46 Parallel (2019); "Рислінг Рейнський" від "Виноробного господарства Князя П.М.Трубецького" (2016); Villa Tinta Riesling (2019); Аліберне Reserve Limited Edition від "Винного Дому Гігінеішвілі" (2017); Shabo Cabernet Grande Reserve (2017).

Кожне вино унікальне, але нам найбільше сподобалися Villa Tinta Riesling (2019) та Shabo Cabernet Grande Reserve (2017).

В чому їхня особливість? Перший варіант зрозумілий всім, бо він смакує не лише сомельє, які тямлять у виноробстві, а й звичайним людям. Це легкий напій з винограду сорту рислінг, який підійде на всі випадки життя. В ароматі відчутні ноти тропічних фруктів, які виходили на перший план, але не обійшлося тут і без аромату бензину. Анна-Євгенія Янченко зазначила, що нотки бензину під час дегустації на землі були не такі виразні.

Villa Tinta Riesling в келиху Фото: Сьогодні

А Cabernet Grande Reserve 2017 року від Шабо – це, навпаки, складна історія рубінового кольору. Його аромат насичений порічкою, вишнею і сливою. Відчуваються також прянощі та ваніль. Букет останнього вина найбільше відкрився та запам'ятався. Це і не дивно, бо його виробляли винороби-перфекціоністи, які прорахували все та зробили шедевр. Уявіть, вино було зроблене з винограду, який пройшов кастинг. Спочатку збирали найкращі грона, а потім з них обирали ідеальні ягоди, які використовували у виробництві.

Бортпровідниця наливає Shabo Cabernet Grande Reserve Фото: Сьогодні

До речі, під час всієї дегустації людей обслуговували бортпровідники, які мають дипломи спеціалістів з винного етикету. Уявляєте?! Таке не часто зустрінеш.

Учасникам презентували келихи Riedel, які ідеально підходять для дегустації вина. Вони універсальні, але на перший погляд нетипові, через відсутність ніжки. Завдяки тонкому склу та прозорості вдалося роздивитися кольори та відчути аромати.

Дегустатори вина Фото: Сьогодні

А кожен келих вина доповнили закуски від зіркового шеф-кухаря Стефана Вайтінадана, який тямить у гастрономічній насолоді. У боксі були: форшмак із яблуком, биточки з тюлькою, фарширована риба, перець гриль з болгарською бринзою та фарширована куряча шийка. Словом, особливий набір, який ще більше допомагав відкрити смак та аромат вина. Особливо, коли згадуєте, що шеф готував страви для Мадонни й інших селебріті.

Сет закусок до вина Фото: Сьогодні

Які враження?

Українське вино підняли на висоту! І ми не лише про фізику. Дегустація ще раз показала, що якісне та смачне вино виготовляють не тільки за кордоном, а й в Україні. І наше варте уваги. Формат дегустації – це окрема історія. Під час неї учасники відчули себе особливими, бо смакувати найкраще вино та закуски з видом на Одесу-маму – це унікальна можливість. До речі, ціна такого незвичайного польоту-дегустації складає 4200 гривень.

Організатори дійства постаралися, щоб гості по максимуму розпробували унікальність 5 найкращих вин України. Починаючи від келиха, з якого пили, і завершуючи "Боїнгом", на якому летіли.

Подорож минула швидко. Дві години дегустації на висоті 10 тисяч метрів складно порівняти із вживанням алкоголю в ресторані. Це інші враження, емоції та смак. Але все ж таки, тепер хочеться спробувати цю ж добірку вин на землі, щоб порівняти смак та аромат, які відчули у небі. На це в нас попереду ціле літо .

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