ТОП-5 вин, которые стоит попробовать: рекомендации профессионального сомелье

Каждая бутылка уникальна по-своему, цена стартует от 3200 до 20 тысяч гривен

Какое вино стоит попробовать Фото: Unsplash

Вино – популярный напиток с историей, на все случаи жизни. Большинство людей выбирает именно данный вид алкоголя, потому что культура его употребления и захватывает. Но как выбрать особые варианты среди многих на рынке, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни? С этим помог разобраться профессиональный сомелье Иван Перчеклий. Читайте подборку пяти позиций и попробуйте уникальность на вкус.

Профессиональный сомелье Иван Перчеклий Фото: Instagram: percheklii_sommelier

1 – Рouilly Fumé Baron de L De Ladoucette 2017

Первое вино – белое сухое Baron de L от французского производителя De Ladoucette. В его основе виноград совиньон блан. Сегодня самые популярные вина этого сорта из Новой Зеландии. Но, чтобы понимать точно вкус совиньона и технологии изготовления, необходимо знать их историю. Если хотите найти общий язык с ними, то продегустируете классику – французский Baron de L с винодельческого региона "Долина Луары". С него нужно начинать и брать в качестве образца, потому что его технологические особенности в основе технологий мировых производителей! Еще данный сорт упомянутого производителя считают иконой стиля виноделия.

De Ladoucette Pouilly-Fume Baron de L Фото: скриншот

Аромат вина Baron de L свежий, с нотками черной смородины, цитрусов и трав пьяными оттенками. В первом же глотке почувствуете легкость кремовых нот и отсутствие доминирующей кислотности. Вариант идеальный для летнего сезона и дегустаторов, которые хотят знать о совиньоне все!

Ориентировочная цена – 3500 гривен.

2 – Meursault Terres Blanches Regnard 2017 (Франция)

Следующий фаворит – белое сухое Meursault Terres Blanches от французского производителя Regnard из Бургундии. В его основе виноград шардоне. По сравнению с другими винодельческими регионами Франции, которые берут за основу аналогичный сорт, данный производитель выигрывает. Потому что его легкий вкус и аромат понятны людям, вино легко пьется и в то же время не теряет уникальности.

Meursault Terres Blanches Regnard 2017 Фото: скриншот

Вино выдержано в дубовых бочках и имеет фруктовый вкус, среднюю кислотность и долгое послевкусие. Вам запомнится его аромат ванили, который не выходит на первый план, а дополняет запах хлебной корочки.

Ориентировочная цена – 3200 гривен.

3 – Chambolle Musigny Premier Cru Joseph Drouhin 2015

Следующий вариант – сухое красное вино из пино-нуар Chambolle Musigny Premier Cru от Joseph Drouhin. И снова – Франция, но регион Бургундия. Люди, которые любят легкость и элегантность пино-нуар должні попробовать этот вариант. Потому что все перечисленные преимущества ощутимы во вкусе и аромате. А указанный регион – эталон в изготовлении вина из сорта пино-нуар.

Chambolle Musigny Premier Cru Фото: скриншот

Стиль локальной винодельни пытаются повторить, но мало кому удается! Это вино не нуждается спешке – его нужно вкушать постепенно. И обязательно из правильного бокала в форме тюльпана.

Ориентировочная цена – 5300 гривен.

4 – Château Haut-Brion 2011

Винтажное вино с потенциалом Château Haut-Brion также стоит внимания и дегустации. Одноименная винодельня из Бордо входит в 5-ку лучших в регионе. А еще она первой начала продвигать вина нового стиля в 17 веке и производить высококачественные напитки. Поэтому бутылку красного сухого в основе которого виноград каберне совиньон, мерло и каберне фран также не стоит оставлять без внимания.

Château Haut-Brion 2011 року Фото: скриншот

На вкус вы почувствуете баланс и сладкие танины. Аромат удивит сочетанием черной смородины, чернослива и нотками других ягод. Заметьте, у него насыщенный вкус и оно самое дорогое в нашей подборке.

Ориентировочная цена – 20 000 гривен.

5 – Vintage Port 2003

Завершает нашу подборку винтажный портвейн из Португалии Vintage Port от Graham's. Виноград для этого портвейна собирают исключительно в годы наилучшего урожая в регионе Дору. Он понравится любителям красных сладких вин. Спокойно можете его употреблять как дижестив.

Портвейн Graham's, Vintage Port Фото: скриншот

На вкус вы почувствуете ежевику и танины. Долгое послевкусие со сладкими нотами вас поразит. А его аромат – это фруктовая история с нотками фиалки, розы, специй и трав. Если вы всегда выбираете сухие вина, то обратите внимание все же на предыдущие варианты.

Ориентировочная цена – 3500 гривен.

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