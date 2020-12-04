С ошибками, но гениально! 20 самых смешных детских писем Деду Морозу (фото)
Почитайте несколько забавных, но очень искренних посланий
4 декабря отмечаем очень атмосферный праздник – День заказов подарков у Деда Мороза. Но как это сделать? Естественно, нужно написать ему письмо и подробно рассказать обо всех своих желаниях и планах на будущий год.
Пока вы думаете над тем, как правильно оформить свое послание, предлагаем вам 20 очень смешных примеров из Reddit. Мы уверены, что эти креативные письма вдохновят вас на новые идеи!
Тем временем мы выяснили, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует: советы психолога.
Как своими руками сделать необычные сладкие подарки – смотрите видео:
Кроме этого, мы рассказывали, как подготовить малыша к стрессам на утренниках.
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