С ошибками, но гениально! 20 самых смешных детских писем Деду Морозу (фото)

Почитайте несколько забавных, но очень искренних посланий

4 декабря отмечаем очень атмосферный праздник – День заказов подарков у Деда Мороза. Но как это сделать? Естественно, нужно написать ему письмо и подробно рассказать обо всех своих желаниях и планах на будущий год.

Пока вы думаете над тем, как правильно оформить свое послание, предлагаем вам 20 очень смешных примеров из Reddit. Мы уверены, что эти креативные письма вдохновят вас на новые идеи!

1. Зато правдиво!

2. Хороший мальчик...

3. Какой заботливый ребенок

4. Сразу видно, что списывал у папы

5. Снегурке привет!

6. Рациональный ребенок писал

7. Кажется, это будущий сотрудник правительства

8. Согласны, без мочалки сложно

9. Когда есть четкое понимание, что нужно подарить

10. Совсем от рук отбились

11. Интересно спросить – зачем?

12. Кажется, кто-то плохо себя вел

13. Да, мы тоже хотим снега. И побольше, пожалуйста!

14. Это похвально, что папа любит классику...

15. Видно, что ребенок уже опытный

17. Продвинутый не по годам

18. Действительно, зачем эта одежда во время карантина

19. Ох, как же обрадуется мама

20. Космонавт растет

Тем временем мы выяснили, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует: советы психолога.

Как своими руками сделать необычные сладкие подарки – смотрите видео:

Кроме этого, мы рассказывали, как подготовить малыша к стрессам на утренниках.

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