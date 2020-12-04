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С ошибками, но гениально! 20 самых смешных детских писем Деду Морозу (фото)

Сегодня, 06:55

Почитайте несколько забавных, но очень искренних посланий

4 декабря отмечаем очень атмосферный праздник – День заказов подарков у Деда Мороза. Но как это сделать? Естественно, нужно написать ему письмо и подробно рассказать обо всех своих желаниях и планах на будущий год.

Пока вы думаете над тем, как правильно оформить свое послание, предлагаем вам 20 очень смешных примеров из Reddit. Мы уверены, что эти креативные письма вдохновят вас на новые идеи!

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1. Зато правдиво!

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

2. Хороший мальчик...

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

3. Какой заботливый ребенок

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

4. Сразу видно, что списывал у папы

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

5. Снегурке привет!

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

6. Рациональный ребенок писал

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

7. Кажется, это будущий сотрудник правительства

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

8. Согласны, без мочалки сложно

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

9. Когда есть четкое понимание, что нужно подарить

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

10. Совсем от рук отбились

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

11. Интересно спросить – зачем?

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

12. Кажется, кто-то плохо себя вел

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

13. Да, мы тоже хотим снега. И побольше, пожалуйста!

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

14. Это похвально, что папа любит классику...

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

15. Видно, что ребенок уже опытный

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

16. Молодец, Вася!

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

17. Продвинутый не по годам

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

18. Действительно, зачем эта одежда во время карантина

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

19. Ох, как же обрадуется мама

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

20. Космонавт растет

Фото: Reddit | Skovorodnitsamodnits

Тем временем мы выяснили, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует: советы психолога.

Как своими руками сделать необычные сладкие подарки – смотрите видео:

Кроме этого, мы рассказывали, как подготовить малыша к стрессам на утренниках.

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Источник: Сегодня
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