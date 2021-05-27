Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята

Дивіться оригінальні подарунки для дітей і вибирайте найкращий варіант

Що подарувати дитині Фото: Pexels

Напередодні Дня захисту дітей, який традиційно відзначається 1 червня, Life Сьогодні поділяться з вами цікавими ідеями, що подарувати дітям різного віку, щоб вони по-справжньому зраділи вашому подарунку, були задоволені і щасливі, і щоб іграшка не вирушила нудьгувати на полицю до своїх побратимів, подарованих раніше.

Але і в інші дні не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Сучасні діти дуже вимогливі до подарунків, вони прекрасно розбираються в іграшках і гаджетах, а тому здивувати їх буває непросто. Але уважні та турботливі батьки завжди здатні вгадати, про що мріє їхній малюк і якому подарунку він буде невимовно радий.

Подарувати доньці ляльку? Якщо вона 12-та за рахунком, але дуже-дуже бажана, то ще куди не йшло. Але ось 35-ту ляльку купувати точно не потрібно. А чи варто хлопчику дарувати машинку, у якої через годину відваляться колеса? Мабуть, ні. Чим же порадувати і що подарувати дитині на свято? Читайте наші корисні поради.

Подаруйте дитині м'яку іграшку, але не просту

Що подарувати дитині Фото: Pixabay

Не потрібно презентувати черговий готовий нудний варіант статичного ведмедя. Подаруйте малюкові м'яку іграшку в розібраному вигляді – напівфабрикат, який ще належить зібрати в купу, зшити і оформити. Придивіться до різноманітних вже готових наборів для виробів. Такі подарунки для дітей розбудять в них творче начало і бажання майструвати. Якщо донька або син ще надто маленькі, зшийте іграшку разом – заняття з батьками дуже зближують і радують дітей.

Подаруйте цікаві настільні ігри

Що подарувати дитині Фото: Unsplash

І обов'язково грайте в них всією сім'єю. Починаючи від класичних шашок-шахів, лото-доміно і закінчуючи бейблейдом і навіть пазлами – будь-які настільні ігри цінні не своїми коробками і картинками, а передусім – загальним командним духом і можливістю спільного веселого проведення часу.

Книга вважається одним із найкращих подарунків

Що подарувати дитині Фото: Unsplash

Недостатньо просто розкрити перед малюком книжку з картинками. Важливо показати йому своє ставлення до книги і з раннього дитинства прививати любов до читання. Зробіть, наприклад, обов'язковим ритуал читання на ніч, і тоді малюк з радістю чекатиме цих моментів, а кожна нова книга буде святом. Корисно, якщо в книжці ще передбачені сторінки для дитячих малюнків і написів.

Оберіть спортивний інвентар

Що подарувати дитині Фото: Unsplash

Хто з батьків не мріє, щоб їхня дитина росла активною, здоровою, спортивною? Ось і подаруйте спортивні іграшки та снаряди. Це може бути на вибір м'яч, ключка, бадмінтон, гантелі, боксерська груша, маска і ласти, бумеранг, повітряний змій, скейт, велосипед, гойдалки і цілий спортивний куточок.

Що подарувати дітям: гаджети

Що подарувати дитині Фото: Unsplash

Хоч багато батьків і прагнуть відмовити дитину від ідеї цілий день висіти в телефоні або комп'ютері, але від техніки в наш час нікуди не дітися. Будьте впевнені, підлітки самі підкажуть вам ідею найкращого подарунка для себе. І вона буде продиктована останнім словом техніки: планшет, айфон, фотоапарат, навушники тощо.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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