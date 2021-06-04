Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Клубника в шоколаде – рецепт главного десерта лета

Сегодня, 10:39

Перед тем, как опускать ягоду в шоколад, ее нужно хорошо обсушить

Клубника в шоколаде Фото: instagram.com/asyas_berries/
Клубника в шоколаде
Фото: instagram.com/asyas_berries/

Пожалуй, это один из самых красивых и в то же время простых десертов. Клубника – ягода капризная, но если ее правильно применять, то она станет украшением в достаточно неожиданных блюдах. Но самый главный козырь клубники – десерты. Ее можно окунуть в шоколад и получить невероятное удовольствие. Какой выберете шоколад для этого – дело вкуса. Вероятно, лучше все же молочный. Украсить конечный результат можно кокосовой стружкой, измельченными орехами и более мелкими ягодами.

Клубника в шоколаде – рецепт

Ингредиенты

  • Свежая клубника
  • Шоколад

Способ приготовления

  1. Тщательно, но аккуратно помойте ягоды, не отрывая чашелистик. Затем выложите клубнику на бумажное полотенце, чтобы она полностью высохла. Каждую ягоду аккуратно насадите на зубочистку со стороны чашелистика.
  2. Покройте клубнику шоколадом. Для этого растопите разломанный на кусочки шоколад на водяной бане или в микроволновке. Если масса слишком густая, разбавьте ее сливками или молоком. Можно чередовать слои темного, молочного и белого шоколада. После нанесения толстого слоя шоколада выложите клубнику на лист вощеной бумаги. Шоколад должен остыть и затвердеть.
  3. Затем возьмите большой пластиковый контейнер с крышкой. Застелите его листом вощеной бумаги. Поверх разместите ягоды. Клубнику можно выкладывать слоями, но каждый слой должен быть разделен листом вощеной бумаги. Не заполняйте контейнер полностью, должно остаться небольшое расстояние до крышки. Последним слоем идет вощеная бумага.
  4. Поставьте контейнер в овощной отдел холодильника. Крышку не следует открывать до подачи на стол.

Есть еще одна интересная закуска, где присутствует клубника – гренки с тартаром из лосося.

Здесь читайте о том, как правильно заморозить бананы, чтобы потом использовать их в десертах и смузи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бисквит "Женуаз" - узнаем, за что его ценят во Франции и запишем рецепт Ангельский бисквит, или Пища ангелов - почему его так называют и как испечь Шифоновый бисквит - как испечь самую воздушную и нежную выпечку 5 рецептов домашнего мороженого. Приготовить его не так сложно, как кажется
шоколад клубника десерт рецепт как приготовить
Реклама

Новости партнеров

Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Каменских в ниточках бикини показала свои сочные формы. Фото
Каменских в ниточках бикини показала свои сочные формы. Фото
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов

Популярные статьи

Вчера, 14:23Психо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

Вчера, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Вчера, 10:44Звездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

Вчера, 07:01Вкусно

3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 3 июня для всех знаков зодиака: Водолеи, вас ждет очень активный день!

Вчера, 06:05Events

3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июняЗвездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

2 июняФаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

2 июняМодно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

2 июняПсихо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

2 июняВкусно

Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта

2 июняВкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Новости партнеров

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять