Клубника в шоколаде – рецепт главного десерта лета

Перед тем, как опускать ягоду в шоколад, ее нужно хорошо обсушить

Клубника в шоколаде Фото: instagram.com/asyas_berries/

Пожалуй, это один из самых красивых и в то же время простых десертов. Клубника – ягода капризная, но если ее правильно применять, то она станет украшением в достаточно неожиданных блюдах. Но самый главный козырь клубники – десерты. Ее можно окунуть в шоколад и получить невероятное удовольствие. Какой выберете шоколад для этого – дело вкуса. Вероятно, лучше все же молочный. Украсить конечный результат можно кокосовой стружкой, измельченными орехами и более мелкими ягодами.

Клубника в шоколаде – рецепт

Ингредиенты

Свежая клубника

Шоколад

Способ приготовления

Тщательно, но аккуратно помойте ягоды, не отрывая чашелистик. Затем выложите клубнику на бумажное полотенце, чтобы она полностью высохла. Каждую ягоду аккуратно насадите на зубочистку со стороны чашелистика. Покройте клубнику шоколадом. Для этого растопите разломанный на кусочки шоколад на водяной бане или в микроволновке. Если масса слишком густая, разбавьте ее сливками или молоком. Можно чередовать слои темного, молочного и белого шоколада. После нанесения толстого слоя шоколада выложите клубнику на лист вощеной бумаги. Шоколад должен остыть и затвердеть. Затем возьмите большой пластиковый контейнер с крышкой. Застелите его листом вощеной бумаги. Поверх разместите ягоды. Клубнику можно выкладывать слоями, но каждый слой должен быть разделен листом вощеной бумаги. Не заполняйте контейнер полностью, должно остаться небольшое расстояние до крышки. Последним слоем идет вощеная бумага. Поставьте контейнер в овощной отдел холодильника. Крышку не следует открывать до подачи на стол.

Есть еще одна интересная закуска, где присутствует клубника – гренки с тартаром из лосося.

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