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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

12 простых и полезных перекусов, которые станут вашими постоянными

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 июля, 13:04
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Каждый из предложенных ниже вариантов удобно брать на работу или прогулку. Например, творожные палочки с цельнозерновой муки, песто из свеклы и зелени, пирог с брокколи и курицей или куриные маффины
Полезные перекусы
Полезные перекусы / Фото: freepik.com

Часто бывает так, что между основными приемами пищи хочется есть. Но это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать действительно вредную еду. Достаточно позаботиться об этом заранее и приготовить все дома. Перекусы должны быть здоровыми – так нам советуют диетологи. Это совсем не означает, что здоровые перекусы – невкусные перекусы. Ниже найдете 12 оригинальных рецептов, которые вполне могут стать для вас постоянными. В календаре летних лайфхаков найдете прекрасные идеи, как провести отпуск с пользой.

Запеканка с форелью и брокколи

Запеканка с форелью и брокколи
Запеканка с форелью и брокколи / Фото: instagram.com/retseptypoleznye/

Ингредиенты

  • Брокколи – 400 г
  • Филе рыбы – 400 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко 1% – 100 мл
  • Мука цельнозерновая – 1 ст. л.
  • Сыр – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Брокколи отварить, филе рыбы порезать кусочками.
  2. Смешать брокколи, рыбу посолить, перемешивать аккуратно, сложить в форму.
  3. Смешать, яйца, молоко, тертый сыр, муку и перец, если нужно подсолить.
  4. Залить этой смесью рыбу с брокколи. Выпекать в разогретую до 180 градусов духовку до готовности.

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Белковый салат

Салат с курицей и орехами
Салат с курицей и орехами / Фото: instagram.com/maria_za_pp/

Ингредиенты

  • Куриная грудка
  • Ананас консервированный – 50 г
  • Кукуруза консервированная – 150 г
  • Сыр – 50 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Йогурт натуральный или греческий – 50 мл
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить в подсоленной воде куриную грудку.
  2. Нарезать грудку, ананас, натереть сыр и смешать все ингредиенты, добавив соль и йогурт.

Тосты с песто из свеклы

Тосты со свеклой
Тосты со свеклой / Фото: instagram.com/yogenia_jl/

Ингредиенты

  • Семечки подсолнечника (свежие) – 1 ст.
  • Петрушка – большой пучок
  • Отваренная свекла – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Сок 1/2 лимона
  • Щепотка розовой соли
  • Хмели-сунели – по вкусу
  • Растительное масло – по вкусу

Способ приготовления

  1. Семечки нужно заранее замочить в течение 5-10 часов.
  2. Все ингредиенты измельчить в блендере, по желанию добавить столовую ложку подсолнечного масла.

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Дип из йогурта с пряными травами

Дип с зеленью
Дип с зеленью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г сметаны или натурального йогурта
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 50 г разных пряных трав (на ваш выбор)
  • 1 чайная ложка кленового сиропа или меда
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне.
  3. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть.
  4. Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте.
  5. Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями.
  6. Подавайте дип вместе с брусочками свежих овощей или кукурузными чипсами.

Яичный паштет с орехами

Яичный паштет
Яичный паштет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 луковицы
  • 4 вареных яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 5 зубчиков молодого чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • Щепотка соли
  • Петрушка

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень.
  3. Перебейте все в блендере и подавайте с гренками. Рецепт рассчитан на 2-3 порции.

Творог с фруктами, изюмом и орехами

Творог с фруктами
Творог с фруктами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 350 г зернистого творога
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • Горсть изюма
  • Горсть грецких орехов
  • 4 абрикоса
  • 1 груша
  • 2 ст. л. меда

Способ приготовления

  1. В зернистый творог добавить ванильный сахар, перемешать.
  2. Изюм хорошо промыть, ядра орехов подсушить на сковороде или в духовке.
  3. Фрукты помыть. Грушу нарезать ломтиками, очистить от сердцевины и семян. Абрикосы нарезать, удалив косточку.
  4. Посыпать творог фруктами, изюмом и орехами. Полить медом и сразу же подавать. Рецепт рассчитан на две порции.

Творожное печенье с овсянкой

Овсяное печенье без сахара
Овсяное печенье без сахара / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1/2 – 1 стакан овсянки (можно измельчить в блендере)
  • 1 упаковка творога
  • 2 яйца
  • Изюм и/или семечки – по вкусу

Способ приготовления

  1. Взболтайте вилкой яйца, добавьте творог и хорошо разомните.
  2. Изюм предварительно замочите в теплой воде, обсушите.
  3. Добавить в творожную массу овсянку, изюм и семечки.
  4. Присыпьте противень овсяными хлопьями.
  5. Скатайте из теста шарики и выложите их на противень.
  6. Выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 15 минут.

Пирог с курицей, кабачками и сыром

Киш с курицей и кабачками
Киш с курицей и кабачками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для пирога

  • 300 г несладкого песочного теста
  • 1 кабачок или цукини (около 300 г)
  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
  • 100 г кедровых орешков
  • 50 г брынзы
  • 1 стаканчик густого йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • Несколько веточек базилика
  • Соль, перец

Для теста (500 г)

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • Большая щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

  1. Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
  2. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
  3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
  5. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
  6. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
  7. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
  8. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Лодочки из кабачков с курицей

Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 небольших кабачка
  • 500 г куриного филе
  • 1 крупная луковица
  • 1 крупная морковь
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 200 мл сметаны
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • 100 г сыра (пармезан, гауда)
  • Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

Способ приготовления

  1. Духовку разогреть до 200 градусов.
  2. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
  3. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
  4. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут.
  5. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
  6. Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
  7. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

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Маффины из куриного фарша в духовке

Маффины из фарша в духовке
Маффины из фарша в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. горчицы с зернами
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл сливок
  • 100 г сыра
  • 120 г зеленого горошка
  • 120 г кукурузы

Способ приготовления

  1. Сыр и чеснок измельчить в блендере до получения однородной массы.
  2. Добавить к фаршу и перемешать. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.
  3. Выложить смесь в подготовленные формочки для маффинов.
  4. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

Овощной салат с нутом

Овощной салат с горохом нут
Овощной салат с горохом нут / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 пучок салатных листьев
  • Горсть помидоров черри (желтых и красных)
  • 1 спелое авокадо
  • 1/2 банки консервированного гороха нута
  • 1/4 ч. л. сухих трав
  • 1/2 ст. л. белого винного уксуса или лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок.
  2. Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку.
  3. Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части.
  4. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  5. Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Сырные палочки

Сырные палочки
Сырные палочки / Фото: instagram.com/dukan_recepts/

Ингредиенты

  • Творог пастообразный – 180 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр – 80 г
  • Цельнозерновая мука – 8 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • Зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать творог с яйцом, добавить муку, специи, перемешать.
  2. Натереть сыр и добавить в тесто.
  3. Сформировать палочки нужной длины и ширины.
  4. Выпекать 20-25 минут при 200 градусах до румяности. Украсить зеленью и кунжутом.

И еще один рецепт – гренок с тартаром из лосося – узнаете из видео.

И еще 10 рецептов простых и полезных перекусов найдете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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