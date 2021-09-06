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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 салата из теплых овощей для уютного обеда и ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 сентября, 11:02
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Самые ходовые в этот сезон овощи – баклажаны, помидоры, перец. Понятно, что для таких салатов они должны быть немного поджаренными и протушенными. Украсьте свой салат кунжутом и свежей зеленью
Салаты из теплых овощей
Салаты из теплых овощей / Фото: instagram.com/bazilikkitchen/

В чем прелесть теплых овощных салатов? Их максимально просто приготовить и они – отличный гарнир к мясу или полезный ужин для тех, кто следит за стройностью. В сезон перца, баклажанов и помидоров такой салат еще и недорогое удовольствие. Главная задача – правильно протушить ингредиенты, не забывая приправлять их, ну и подавать сразу же. Таким салатам нельзя остывать. Итак, если любите овощные салаты на завтрак, обед или ужин, которые еще и согревают, то эти рецепты могут пригодиться.

Теплый салат с баклажанами

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Теплый салат с баклажанами
Теплый салат с баклажанами / Фото: instagram.com/dobryanochka/

Ингредиенты

  • Баклажаны, болгарский перец – по 2 шт.
  • Молодая морковь – 3 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Сливочное масло – 3 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Итальянские травы, перец, соль, кунжут – по вкусу
  • Сок лимона, сахар – по 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Замочить баклажаны в соленой воде (1 ст. л. соли на 1 литр воды) на 10-15 минут.
  2. Нарезать небольшими кусочками баклажаны, перец, морковь, помидоры. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить выдавленный через пресс чеснок, сахар. Добавить все овощи, перемешать. Добавить перец и травы.
  4. Запекать 15-20 минут при 170 градусах.
  5. Выложить овощи на тарелку, слегка сбрызнуть соком лимона, посолить если нужно, посыпать кунжутом и зеленью.

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Теплый салат из кабачков, перца и моркови

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Теплый салат из кабачков, моркови и перца
Теплый салат из кабачков, моркови и перца / Фото: instagram.com/inna_and_foodblog/

Ингредиенты

  • Морковь – 150 г
  • Перец болгарский – 150 г
  • Кабачок – 150 г
  • Корень сельдерея – 150 г
  • Оливковое масло – 5 ст. л
  • Соль, перец, копченная паприка – по вкусу
  • Кунжут – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты очистить, натереть на терке для корейской моркови.
  2. Тушить на оливковом масле до готовности (20 минут). В конце добавить специи. Украсить кунжутом.

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Теплый салат с сыром

Салат из летних овощей
Салат из летних овощей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на 1 порцию

  • Кабачок – 100 г
  • Баклажан – 100 г
  • Перец болгарский – 100 г
  • Помидор – 100 г
  • Фета – 50 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления

  1. Овощи нарезать на кружочки и обжарить с обеих сторон, можно на сковороде-гриль.
  2. Сразу же, не давая остыть, нарезать небольшими брусочками и перемешать.
  3. Заправить оливковым маслом и специями и выложить на тарелку.
  4. Сверху украсить нарезанным кубиками сыр, украсить зеленью и сразу же подавать.

Из видео узнаете, как сделать заготовки на зиму из запеченного перца.

Здесь собраны 5 рецептов теплых салатов для сытного и полезного завтрака.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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