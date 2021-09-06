3 салата из теплых овощей для уютного обеда и ужина

В чем прелесть теплых овощных салатов? Их максимально просто приготовить и они – отличный гарнир к мясу или полезный ужин для тех, кто следит за стройностью. В сезон перца, баклажанов и помидоров такой салат еще и недорогое удовольствие. Главная задача – правильно протушить ингредиенты, не забывая приправлять их, ну и подавать сразу же. Таким салатам нельзя остывать. Итак, если любите овощные салаты на завтрак, обед или ужин, которые еще и согревают, то эти рецепты могут пригодиться.
Теплый салат с баклажанами
Ингредиенты
- Баклажаны, болгарский перец – по 2 шт.
- Молодая морковь – 3 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Итальянские травы, перец, соль, кунжут – по вкусу
- Сок лимона, сахар – по 1 ч. л.
Способ приготовления
- Замочить баклажаны в соленой воде (1 ст. л. соли на 1 литр воды) на 10-15 минут.
- Нарезать небольшими кусочками баклажаны, перец, морковь, помидоры. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- В сотейнике растопить сливочное масло, добавить выдавленный через пресс чеснок, сахар. Добавить все овощи, перемешать. Добавить перец и травы.
- Запекать 15-20 минут при 170 градусах.
- Выложить овощи на тарелку, слегка сбрызнуть соком лимона, посолить если нужно, посыпать кунжутом и зеленью.
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Теплый салат из кабачков, перца и моркови
Ингредиенты
- Морковь – 150 г
- Перец болгарский – 150 г
- Кабачок – 150 г
- Корень сельдерея – 150 г
- Оливковое масло – 5 ст. л
- Соль, перец, копченная паприка – по вкусу
- Кунжут – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Все ингредиенты очистить, натереть на терке для корейской моркови.
- Тушить на оливковом масле до готовности (20 минут). В конце добавить специи. Украсить кунжутом.
Теплый салат с сыром
Ингредиенты на 1 порцию
- Кабачок – 100 г
- Баклажан – 100 г
- Перец болгарский – 100 г
- Помидор – 100 г
- Фета – 50 г
- Оливковое масло – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления
- Овощи нарезать на кружочки и обжарить с обеих сторон, можно на сковороде-гриль.
- Сразу же, не давая остыть, нарезать небольшими брусочками и перемешать.
- Заправить оливковым маслом и специями и выложить на тарелку.
- Сверху украсить нарезанным кубиками сыр, украсить зеленью и сразу же подавать.
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