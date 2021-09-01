Фаршированные гогошары – рецепт лучшего блюда, где может быть болгарский перец

Гогошары или ратунда – это сорт болгарского перца с круглой формой. Бывает красным и зеленым, обладает плотной кожицей, поэтому многие не рекомендуют использовать его в разных овощных салатах. И не нужно. Ведь за счет своей плотности, сочности и мясистости, в процессе запекания и тушения, фаршированные гогошары равномерно пропекаются и дают возможность своей начинке быть рассыпчатой. Что касается начинки, то все, что бы вы не взяли – от овощей до мяса и крупы – все будет вкусно.
Гогошары с грибами и беконом – рецепт
Ингредиенты
- Гогошары – 8 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Лисички свежие – 200-300 г
- Бекон – 50 г
- Масло растительное – 2-3 ст. л.
- Сухари панировочные – 50 г
- Перец черный, соль, специи – по вкусу
Для соуса
- Лук -1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Специи, аджика – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и морковь очистить, измельчить. Бекон нарезать мелкими кубиками. Грибы очистить, вымыть, измельчить.
- Гогошары вымыть, удалить семена и перегородки. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лисички (или другие грибы) на среднем огне.
- Добавить лук, морковь и бекон. Жарить, помешивая, около 15 минут, посолить и поперчить.
- Снять сковороду с огня, всыпать хлебные крошки (или панировочные сухари), тщательно перемешать.
- Для соуса: в сотейнике на оливковом масле поджарить мелко порезанный лук до полупрозрачности, затем добавить тертую морковь и прожарить еще несколько минут. Добавить перетертые томаты, аджику, сухие и свежие травы, соль и готовить 1-2 минуты.
- Гогошары (или сладкий перец) выложить на смазанный маслом противень. Заполнить их приготовленной начинкой, влить соус.
- Запекать при 200 градусах около 20 минут до готовности. Вынуть гогошары из духовки, подать в той посуде, в которой они запекались.
Как приготовить карпа в томатном соусе для вкусного обеда – смотрите в видео.