Фаршированные гогошары – рецепт лучшего блюда, где может быть болгарский перец

Гогошары округлой формы и мясистей, в отличие обычного сладкого перца. Но именно за счет этого, они идеальны для тушения или запекания. Готовить их можно с овощной начинкой или мясом

Фаршированные гогошары - рецепт / Фото: instagram.com/annkarandash/

Гогошары или ратунда – это сорт болгарского перца с круглой формой. Бывает красным и зеленым, обладает плотной кожицей, поэтому многие не рекомендуют использовать его в разных овощных салатах. И не нужно. Ведь за счет своей плотности, сочности и мясистости, в процессе запекания и тушения, фаршированные гогошары равномерно пропекаются и дают возможность своей начинке быть рассыпчатой. Что касается начинки, то все, что бы вы не взяли – от овощей до мяса и крупы – все будет вкусно.

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Гогошары с грибами и беконом – рецепт

Ингредиенты

Гогошары – 8 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Лисички свежие – 200-300 г

Бекон – 50 г

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Сухари панировочные – 50 г

Перец черный, соль, специи – по вкусу

Для соуса

Лук -1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Специи, аджика – по вкусу

Способ приготовления

Лук и морковь очистить, измельчить. Бекон нарезать мелкими кубиками. Грибы очистить, вымыть, измельчить. Гогошары вымыть, удалить семена и перегородки. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лисички (или другие грибы) на среднем огне. Добавить лук, морковь и бекон. Жарить, помешивая, около 15 минут, посолить и поперчить. Снять сковороду с огня, всыпать хлебные крошки (или панировочные сухари), тщательно перемешать. Для соуса: в сотейнике на оливковом масле поджарить мелко порезанный лук до полупрозрачности, затем добавить тертую морковь и прожарить еще несколько минут. Добавить перетертые томаты, аджику, сухие и свежие травы, соль и готовить 1-2 минуты. Гогошары (или сладкий перец) выложить на смазанный маслом противень. Заполнить их приготовленной начинкой, влить соус. Запекать при 200 градусах около 20 минут до готовности. Вынуть гогошары из духовки, подать в той посуде, в которой они запекались.

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