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Церковные праздники и посты в июле-2021: подробный православный календарь

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 июня, 19:09
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Узнайте, когда в июле-2021 отмечаем Рождество Иоанна Предтечи, День апостолов Петра и Павла, завершение Петрова поста, другие церковные праздники и значимые даты.
Церковные праздники в июле
Церковные праздники в июле / Фото: Unsplash

Какой сегодня церковный праздник? Когда празднуем Рождество Иоанна Предтечи Крестителя Господня? Когда наступит День апостолов Петра и Павла? В какой день завершится многодневный Петров пост? Когда почитаются чудотворные иконы Божьей Матери?

Следите за календарем, какие еще церковные праздники будут в июле 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые православные даты, а также знать дни постов и другие важные события церковного православного календаря на июль.

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Православные церковные праздники в июле 2021 года: календарь

1 июля – мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

2 июля – апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

3 июля – священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона и Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольського, святителя Мины, епископа Полоцкого.

4 июля – 2-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской. Новомучеников и исповедников, которые в Украине и в других землях в ХХ в. за Христа и православную веру пострадали. Благоверного Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, святого Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона, мучеников Арчила ІІ, царя Иверского, и Луарсаба ІІ, царя Карталинского. Всех преподобных и богоносных отцов, на Святой Горе Афонской просиявших.

5 июля – 3-я неделя по Пятидесятнице. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Иулиании.

6 июля – мученика Агриппины, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

7 июля – Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семи братьев Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

8 июля – преподобномученицы Февронии, девы.

9 июля – преподобного Давида Солунского, святого Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, Лиддской (Римской), Тихвинской и Нямецкой икон Божией Матери.

10 июля – преподобного Самсона, Странноприимца, праведного Иоанна мироносицы, преподобного Севера, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

11 июля – 3-е воскресенье после Пятидесятницы. Перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Иконы Божией Матери "Троеручица".

12 июля – 4-я неделя по Пятидесятнице. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца. Касперовской иконы Божьей Матери.

13 июля – собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева или Фаддея, Симона Зилота и Матфея. Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского. Волынской, Баликинской и Горбаневской икон Божией Матери.

14 июля – бессребреников Космы и Дамиана, что в Риме пострадали, мученика Потита, преподобного Петра, патрикия, праведной Ангелины, деспотисы Сербской, преподобного Никодима Святогорца.

15 июля – возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси, святого Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Ахтырской и Пожайской икон Божией Матери.

16 июля – мученика Иакинфа, мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи, преподобных Анатолия, затворника, в Ближних пещерах, и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах, мучеников Мокия и Марка, святого Александра, обители "неусыпного" первоначальника, святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.

17 июля – святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киринейского. Галатской иконы Божией Матери.

18 июля – 4-воскресенье после Пятидесятницы. Преподобного Афанасия Афонского. Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Мучениц Анны и Кирилла, преподобного Лампада Иринопольського. Иконы Божией Матери, именуемой "Экономисса".

19 июля – 5-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Обретение мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской. Мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и многих других в Риме, мучеников Исавра, диакона, Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мученицы Лукии, девы, и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.

20 июля – преподобного Фомы, что в Малее, преподобного Акакия, о котором рассказывается в Лествице, мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа, преподобномучеников Епиктета, пресвитера, и Астиона, монаха, мученика Евангелия, мученицы Кириакии. Влахернской иконы Божией Матери.

21 июля – великомученика Прокопия. Казанской иконы Божьей Матери.

22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, святителя Феодора, епископа Эдесского, преподобного Гавриила Афонского.

23 июля – мучеников 45-х в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисинию Меня, Вирилада и других, преподобного Антония Киево-Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных отшельников египетских, огнем и дымом замученных.

24 июля - упоминание чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, что через него православие утвердилось. Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера.

25 июля – 5-воскресенье после Пятидесятницы. Мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Маллеина, мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве, мученицы Голиндухи, в святом крещении Марии, святого Иоанна и Гавриила Святогорца. Иконы Божией Матери "Троеручица".

26 июля – 6-я неделя по Пятидесятнице. Собор архангела Гавриила. Преподобного Стефана Саваита, святителя Юлиана, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона, мученика Маркиана.

27 июля – апостола от 70-х Акилы, мученика Юста, преподобного Елия, монаха, преподобного Онисима, чудотворца, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Никодима Святогорца.

28 июля – Равноапостола великого князя Владимира, во святом крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского.

29 июля – священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его, мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха, врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.

30 июля – великомученицы Марины (Маргариты). Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

31 июля – мученика Эмилиана, мученика Иакинфа Амастридского, ареподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Памвы, отшельника.

Посты в июле 2021

В июле завершается многодневный пост, а также будут однодневные посты. На днях следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Многодневный Петров или Апостольский пост, который в 2021 году начался 28 июня, продлится 13 дней – до 11 июля .

Также в течение июля будет пара однодневных постов по средам и пятницам: 14, 16, 21, 23, 28, 30 числа.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в июле 2021 в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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