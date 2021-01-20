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Як подолати стрес і зміцнити нервову систему

Насамперед потрібно визначити причину стресу або зниження стійкості до стресу

Сірість, туман, холод, спочатку передноворічна гонитва, а потім локдаун із усіма його обмеженнями можуть привести до стресу кого завгодно. Як подолати стрес і зміцнити нервову систему, розповіла "Сьогодні" клінічний дієтолог, консультуючий лікар ТМ Orthomol Євгенія Коржевська.

Багато хто лікує прояви стресу, а не бореться із його причиною Фото: freepik.com

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Якщо людину пригнічує тільки сірість і холод, то у більшості випадків добре допомагає правильно підібрана доза вітаміну Д. А ось якщо не допомагає, то потрібно розбиратися із причиною стресу.

Вітаміни і мікроелементи, особливо такі, як група В, С, Д, магній – нейропротектори, їх нестача викличе пригніченість і знизить стійкість до стресів.

Проблема в тому, що багато людей лікують прояви стресу та не борються при цьому із самою причиною цих проявів. Часто люди навіть не усвідомлюють, що знаходяться у серйозному стресі, але якщо нічого не радує, потрібно:

1. Визнати, що ви відчуваєте стрес.

2. Спробувати визначити причину стресу.

3. Якщо причини стресу відомі, але їх неможливо прибрати – треба зайнятися профілактикою фізичних проявів стресу, намагатися змінити сприйняття.

4. Якщо вже є якісь прояви з боку органів і систем – обов'язково звернутися до профільних лікарів.

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Локдаун вже трапився і ви не можете змінити обставини, тому змініть своє ставлення до нього. Інформаційні атаки, малорухливий спосіб життя, відсутність звичних енерговитрат призводить до неврозів, надмірної ваги і загострення хронічних захворювань.

Що робити?

Дотримуйтесь не тільки особистої гігієни, але й інформаційної. Якщо новини викликають роздратування і пригнічення – відмовтеся від них на час.

Дотримуйтеся режиму сну. Засипати не пізніш 23.00, коли виробляється мелатонін (гормон, який відповідає за регенерацію клітин, стабілізацію настрою). Спати не менше 8 годин.

Харчування. Максимум 3 прийому їжі на день. Основні прийоми повинні бути в один і той же час, тоді організм буде знати, що його годують, і не буде додаткового джерела стресу. У кожному прийомі повинні бути білковий компонент і трохи клітковини. Прості вуглеводи – зло.

Алкоголь вб'є ваші нервові клітини швидше, ніж стрес.

Фізичні навантаження. Вони повинні бути помірними – пілатес, танці, вправи із легкими гантелями, присідання, вправи на прес.

Відволікайте свою голову: ванни із сіллю, дихальні вправи, книги, нові хобі або навчання чому-небудь.

Пийте багато рідини. Це приблизно 30-40 мл на кг маси тіла.

Відволікайте свою голову та давайте помірні навантаження тілу Фото: freepik.com

Як розслабитися і заспокоїтися, якщо нічого не допомагає

Все залежить від рівня і причин стресу. Але люди часто недооцінюють допомогу психотерапевтів. Навіть у локдаун можна проводити консультації онлайн. Тому, якщо не допомагає все перераховане вище – є сенс звернутися до професіоналів.

Крім того, багато хто часто відмовляється приймати препарати, які впливають на емоційну сферу, так звані заспокійливі. Хтось побоюється звикання, когось лякають горезвісні ефекти гальмування, які будуть заважати водити, вести звичайний спосіб життя. Але зараз існує такий спектр препаратів, в яких ці побічні ефекти відсутні або зведені до мінімуму. Але головне тут – підбирати такі препарати вам повинен виключно лікар, а не сусідка.

При хронічному стресі потреби у всіх вітамінах та мікроелементах зростають Фото: freepik.com

Чи достатньо вітамінів ми вживаємо із продуктами

Багато продуктів мають корисні речовини, але людям у стресі не можна розглядати їжу як антидепресант. Адже їжа – це теж допінг, найдоступніший і оманливо безпечний, на відміну від алкоголю, наркотиків або інших пристрастей.

Їжа може як допомогти у боротьбі зі стресом, так і посилити його. Під час нервових навантажень витрата вітамінів і мікроелементів підвищується. Особливо це стосується вітамінів групи В і магнію, який вважається основним антистресовим мікроелементом.

Тому, як мінімум, при хронічному стресі потрібен прийом магнію. Як і вітаміну Д. Нові міжнародні рекомендації свідчать, що прийом вітаміну Д необхідний людям зі світлою шкірою з жовтня до квітня, а смаглявим – цілий рік. Доза визначається лікарем після аналізу крові на вміст вітаміну Д.

У компанії Orthomol є окремо Orthomol Vitamin D3 Plus та Orthomol Magnesium Plus, що підходить тим людям, які не хочуть приймати полівітамінні комплекси.

Однак при хронічному стресі потреби у всіх вітамінах та мікроелементах зростають, а надходження або засвоєння може бути порушено. Тому потрібно приймати додатково вітамінно-мінеральні комплекси, а при порушеному кишковому мікробіоценозі – ще й у комплексі із пробіотиком.

У компанії Orthomol є окремий пробіотичний препарат Orthomol Pro Basic plus, який можна поєднувати із будь-яким з основних поливитаминно-мінеральних комплексів Orthomol. Також є два комплекси де, крім вітамінів і мікроелементів, є й пробіотики. Це Immun Pro і комплекс для вагітних Orthomol Natal. Нехай вас не бентежить, що це вітаміни для вагітних, їх можна приймати практично всім дорослим.

Однак при тривалому стресі, коли знижується активність, з'являється слабкість та хронічна втома, краще застосовувати універсальний вітамінний комплекс Orthomol Vital M (для чоловіків) і Orthomol Vital F (для жінок), який допоможе уникнути подібних негативних наслідків.

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