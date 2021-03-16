Не пали: як правильно підібрати термозахист для волосся

Зберегти здоров'я волосся можна і без відмови від використання фена та праски

Укладання феном, праскою або плойкою робить зачіску красивою, поки саме волосся від цього страждає. Воно стає сухим, ламким і нещасним. Розповідаємо, як врятувати волосся за допомогою термозахисних продуктів, не відмовляючись водночас від улюблених девайсів для стайлінгу волосся.

Навіщо потрібен термозахист для волосся

Фен, праска або плойка впливають на волосся за допомогою дуже високих температур, при яких структура волосини руйнується. Саме для того, щоб захистити шевелюру від згубного впливу, потрібно використовувати термозахист, який рівномірно розподіляє тепло від девайсів по всій поверхні волосся. Завдяки такому захисту, волосся буде повільніше нагріватися і зможе зберегти необхідну йому вологу. А вам не потрібно буде відмовлятися від використання фена, праски або плойки.

Але неправильне використання засобів для термозахисту може навіть нашкодити. Наприклад, якщо використовувати стайлери на вологе волосся, то ви зіпсуєте його за дві секунди.

Як правильно вибрати термозахист і що з ним робити

Різних засобів для термозахисту волосся зараз дуже багато. Найкраще підбирати їх з огляду на ваш тип волосся. Для сухого та ламкого волосся підійде захист у вигляді зволожуючих спреїв, для нормального волосся – легкі спреї. Водночас власницям тонкого волосся краще уникати термозахисту з жирною текстурою, якщо ви не хочете отримати ефект "немитої голови". А ось для кучерявого та жорсткого волосся олії підходять ідеально.

Наносити термозахист найкраще за допомогою гребінця, яким ви, прочісуючи волосся, рівномірно розподілите увесь засіб. І пам'ятайте, що використовувати термозахисний засіб необхідно кожен раз перед сушінням волосся або його укладанням.

ТОП-5 засобів для термозахисту волосся

1. Спрей "Кератиновое Випрямлення" Glattungs Spray від бренду KEEN

Спрей "Кератиновое Випрямлення" Glattungs Spray

Щоб зробити волосся ідеально прямим, нанесіть спрей з кератином Glattungs Spray перед застосуванням праски. Кератин розгладжує волосся і утворює захисну плівку, що оберігає від впливу тепла та холоду. А ще він надає волоссю красивий і природний блиск.

2. Відновлювальний двофазний спрей-ламінування з колагеном NUA PRO

Відновлювальний двофазний спрей-ламінування з колагеном NUA PRO

Якщо у вас вже тьмяне, сухе і пошкоджене волосся, використовуйте спрей-ламінування з колагеном NUA PRO, щоб додати йому блиску і наситити необхідною вологою. Спрей забезпечує миттєвий ефект, полегшує розчісування і особливо корисний буде для блондинок.

3. Спрей з термозахистом Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Спрей з термозахистом Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Щоб відновити структуру волосся і захистити його від термічного впливу фена, праски та плойки, використовуйте спрей з термозахистом Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR. Гідролізований кератин та креатин у його складі подбають про ваше волосся і не дадуть волозі повністю випаруватися.

4. Марокканська арганова сироватка від бренду NUA

Марокканська арганового сироватка від бренду NUA

Щоб надати волоссю пружність, яскравість і освіжити посічені кінчики – використовуйте Марокканську арганову сироватку. Вона глибоко живить, допомагаючи повністю відновити сухе і пошкоджене волосся. Ця сироватка особливо сподобається тим, хто любить отримувати швидкий ефект. Власницям забарвленого і завитого волосся варто узятий це засіб на озброєння.

5. Мус на основі рисових висівок Bran Treatment HAIR COMPANY

Мус на основі рисових висівок Bran Treatment HAIR COMPANY

Кератин, різні вітаміни і екстракт рисових висівок стануть ідеальним захистом для пасом і підходять для всіх типів волосся. Мус Bran Treatment добре живить і відновлює шкіру голови до і після будь-яких хімічних маніпуляцій із волоссям.

Щоб ваше волосся мало здоровий вигляд, природний блиск і не було пересушеним, зовсім не потрібно відмовлятися від улюблених девайсів для випрямлення, стайлінгу та сушіння. Просто підберіть правильні засоби термозахисту і насолоджуйтеся своїм відображенням у дзеркалі.

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