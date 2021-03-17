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Чтобы есть меньше фастфуда, учитесь избавляться от стресса — исследование

Сегодня, 18:23

Начать питаться правильно поможет сравнение вредной и полезной еды и самоодобрение

Специалисты из университета кафедры медсестер штата Огайо доказали, что желание есть жирную и калорийную пищу напрямую связано со стрессовым образом жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients. Ученые наглядно обучили участников эксперимента, как преодолеть свои вредные привычки, начать вести более здоровый и менее стрессовый образ жизни. А не просто давали советы, что нужно изменить.

В исследовании участвовали женщины, в основном мамы малышей, которые страдают избыточным весом и постоянно находятся в стрессе. Программа эксперимента длилась 16 недель: это время женщины учились управлять своим временем, расставлять приоритеты, получать удовольствие от физической активности. Участниц эксперимента в ходе программы снимали на видео и потом демонстрировали результаты их успеха.

Если научиться снижать уровень стресса, то желание есть фастфуд снижается
Если научиться снижать уровень стресса, то желание есть фастфуд снижается
Фото: freepik.com

Автор исследования, доцентка Мей-Вей Чанг отметила, что большинство участниц отмечали у себя боли в шее, пояснице, мигрени, но не понимали, что это симптомы стресса. Как только женщины научились снижать уровень воспринимаемого стресса, желание есть именно жирную пищу и фастфуд стало уменьшаться. Соответственно, они стали худеть и чувствовать себя более эмоционально стабильными. Ученые выявили, что уменьшение измерения уровня стресса на 1 балл было связано со снижением употребления жирной пищи на 7%.

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Итак, как можно использовать опыт участниц эксперимента? Один из примеров – сравнить пакетик чипсов с килограммом яблок. Яблоки полезнее, эти фрукты можно использовать, как ингредиенты ко многим семейным блюдам. Найти свободное время для себя можно за счет распределения обязанностей: составить таблицу, назначить задачи детям. А за успешное их выполнение вознаграждать малышей похвалой, объятиями. Чтобы успешно справляться с ощущением подавленности, женщин учили глубоко дышать, не обвинять себя, если что-то не получается, кооперироваться с друзьями и поддерживать друг друга.

Напомним также, что ранее мы писали о том, можно ли быстро похудеть за несколько дней.

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