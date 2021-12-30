Схуднути на авокадо – чим корисний цей суперфуд у боротьбі із зайвою вагою

Смачно худнути допоможе улюблений багатьма авокадо: незважаючи на жирність, цей плід сприяє швидшій втраті ваги у поєднанні з раціональним харчуванням

Схуднути на авокадо реально, цей суперфуд корисний у боротьбі із зайвою вагою і не лише / Фото: Колаж: Сьогодні

Авокадо здатний знижувати рівень шкідливого холестерину у крові, пригнічувати почуття голоду, тому цей плід чудово підходить для схуднення. Також авокадо корисно їсти і для профілактики ожиріння , пише журнал Nutrients.

Чим корисний авокадо для схуднення та здоров'я в цілому

Авокадо багатий на мононенасичені і олеїнові жирні кислоти, а вживання таких продуктів позитивно впливає на кількість жиру в області живота. Відповідно, авокадо у раціоні – це профілактика розвитку метаболічного синдрому (це цілий ряд симптомів та негативних показників здоров'я, пов'язаних із збільшенням ваги).

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Регулярне споживання авокадо також знижує рівень "поганого" холестерину у крові, а високий вміст у плоді жирних корисних кислот допомагає продовжувати відчуття ситості. Клітковина, на яку багатий авокадо, допоможе збалансувати роботу кишківника і забути про закрепи.

Також корисна олія авокадо, її висока температура горіння дозволяє обсмажувати продукти без ризику утворення канцерогенних речовин.

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Як їсти авокадо для схуднення?

Оскільки авокадо досить калорійний і жирний плід, то щодо боротьби з зайвою вагою не варто з'їдати більше одного середнього авокадо в день. Якщо у вашому раціоні також є жирна морська риба і горіхи, то половинки авокадо в день буде достатньо. Вибирайте стиглі плоди, не беріть занадто тверді на дотик.

Хороші шматочки авокадо і в салатах, а можна їсти авокадо прямо ложкою, вигрібаючи смачну м'якоть / Фото: unsplash.com

Деякі люди люблять їсти авокадо прямо ложкою, розрізавши плід навпіл і вигрібаючи смачну м'якоть. Смачні шматочки авокадо в салатах, а ще нарізаний шматочками авокадо можна викласти на тост із цільнозернового хліба – вийде корисний сніданок.

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