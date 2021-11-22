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Як їсти яйця, щоб не підвищити холестерин

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 листопада, 15:20
В закладинки
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Яйця – чудовий варіант сніданку та справжня "вітамінна бомба". Чи дійсно яйця підвищують холестерин, чим корисні і скільки їх їсти на день – у матеріалі
Щоб не підвищити холестерин, можна з'їдати щодня 1-2 курячих яйця на сніданок
Щоб не підвищити холестерин, можна з'їдати щодня 1-2 курячих яйця на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне-два курячі яйця на день – "класика", якою користуються дорослі та діти. Чи справді можна їсти яйця щодня , які яйця краще для дітей та дорослих – розбираємося з експертами.

Але яйця підвищують холестерин, чи це правда?

Яйця – чудовий джерело незамінних амінокислот, лютеїну, біотину, холіну, жиророзчинних вітамінів та інших мікроелементів. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, яйця також один із запропонованих варіантів сніданку, оскільки вони є відмінним стимулятором скорочення жовчного міхура.

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Євгенія Бєлінська
Євгенія Бєлінська / Фото: пресслужба

А часто проблеми у роботі жовчного міхура пов'язані з порушенням обміну холестерину (може спостерігатися підвищення загального холестерину, порушення співвідношення між ліпопротеїдами).

У комплексі лікувальних заходів завжди розповідаю про важливість сніданку (не вівсянкою або печивом) а повноцінного, що містить білки, жири та вуглеводи, а також про регулярність харчування, – каже Євгенія Бєлінська, – і, рекомендуючи яйця на сніданок, одержую заперечення пацієнтів: "Вони ж підвищують холестерин, хіба мені їх можна їсти?"

Можна, оскільки підвищення холестерину тільки на 10-20% залежить від їжі, решта – 80%-90% – виробляє ваша печінка. І саме різке обмеження продуктів, що містять холестерин, призведе до збільшення вироблення свого.

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А скільки яєць можна їсти на день?

Вживання холестерину, що рекомендується для людини, – близько 300-400 мг на день, що цілком дозволяє з'їдати 1-2 курячі яйця щодня без шкоди здоров'ю. Тим, хто любить перепелині яйця, слід знати, що вони калорійніші і холестерину в них більше.

Яйця – чудове джерело незамінних амінокислот та інших потрібних нам елементів
Яйця – чудове джерело незамінних амінокислот та інших потрібних нам елементів / Фото: unsplash.com

Як зазначає дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог Олександр Кущ , в середньому одне куряче яйце дорівнює трьом перепелиним (за вагою), але перепелині яйця мають велику кількість корисних речовин.

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Наприклад, білка в них стільки ж, а вітамінів А, В1 і В2 (у співвідношенні 1х3, як уже сказано), заліза, калію та міді в перепелиних яйцях більше, ніж у курячих. А саме залізо, калій та мідь "відповідають" за кровотворення.

Чи можна їсти перепелині яйця сирими?

Незважаючи на те, що перепілки не хворіють на сальмонельоз, але вони є носіями та розповсюджувачами сальмонел . Ці бактерії спокійно живуть на шкарлупі і перепелиних, курячих і гусячих яєць.

Тому будь-які яйця, по-перше, потрібно ретельно мити перед їжею , по-друге – все ж таки краще термічно обробляти, тобто варити, запікати, робити омлет, так безпечніше.

Перепелині яйця менш алергенні, чим курячі, вони більше підходять дітям, але при алергії на білок яєць у людини краще взагалі уникати цього продукту.

Також раніше ми писали, як смачно приготувати яйця на сніданок.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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