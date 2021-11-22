Як їсти яйця, щоб не підвищити холестерин

Одне-два курячі яйця на день – "класика", якою користуються дорослі та діти. Чи справді можна їсти яйця щодня , які яйця краще для дітей та дорослих – розбираємося з експертами.
Але яйця підвищують холестерин, чи це правда?
Яйця – чудовий джерело незамінних амінокислот, лютеїну, біотину, холіну, жиророзчинних вітамінів та інших мікроелементів. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, яйця також один із запропонованих варіантів сніданку, оскільки вони є відмінним стимулятором скорочення жовчного міхура.
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А часто проблеми у роботі жовчного міхура пов'язані з порушенням обміну холестерину (може спостерігатися підвищення загального холестерину, порушення співвідношення між ліпопротеїдами).
У комплексі лікувальних заходів завжди розповідаю про важливість сніданку (не вівсянкою або печивом) а повноцінного, що містить білки, жири та вуглеводи, а також про регулярність харчування, – каже Євгенія Бєлінська, – і, рекомендуючи яйця на сніданок, одержую заперечення пацієнтів: "Вони ж підвищують холестерин, хіба мені їх можна їсти?"
Можна, оскільки підвищення холестерину тільки на 10-20% залежить від їжі, решта – 80%-90% – виробляє ваша печінка. І саме різке обмеження продуктів, що містять холестерин, призведе до збільшення вироблення свого.
А скільки яєць можна їсти на день?
Вживання холестерину, що рекомендується для людини, – близько 300-400 мг на день, що цілком дозволяє з'їдати 1-2 курячі яйця щодня без шкоди здоров'ю. Тим, хто любить перепелині яйця, слід знати, що вони калорійніші і холестерину в них більше.
Як зазначає дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог Олександр Кущ , в середньому одне куряче яйце дорівнює трьом перепелиним (за вагою), але перепелині яйця мають велику кількість корисних речовин.
Наприклад, білка в них стільки ж, а вітамінів А, В1 і В2 (у співвідношенні 1х3, як уже сказано), заліза, калію та міді в перепелиних яйцях більше, ніж у курячих. А саме залізо, калій та мідь "відповідають" за кровотворення.
Чи можна їсти перепелині яйця сирими?
Незважаючи на те, що перепілки не хворіють на сальмонельоз, але вони є носіями та розповсюджувачами сальмонел . Ці бактерії спокійно живуть на шкарлупі і перепелиних, курячих і гусячих яєць.
Тому будь-які яйця, по-перше, потрібно ретельно мити перед їжею , по-друге – все ж таки краще термічно обробляти, тобто варити, запікати, робити омлет, так безпечніше.
Перепелині яйця менш алергенні, чим курячі, вони більше підходять дітям, але при алергії на білок яєць у людини краще взагалі уникати цього продукту.
Також раніше ми писали, як смачно приготувати яйця на сніданок.
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