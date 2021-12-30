Похудеть на авокадо – чем полезен этот суперфуд в борьбе с лишним весом

Вкусно худеть поможет любимый многими авокадо: несмотря на жирность, это плод способствуют более быстрой потере веса в сочетании с рациональным питанием

Похудеть на авокадо реально, этот суперфуд полезен в борьбе с лишним весом и не только / Фото: Коллаж: Сегодня

Авокадо способен снижать уровень вредного холестерина в крови, подавлять чувство голода, поэтому этот плод отлично подходит для похудения. Также авокадо полезно есть и для профилактики ожирения, пишет журнал Nutrients.

Чем полезен авокадо для похудения и здоровья в целом

Авокадо богат мононенасыщенными и олеиновыми жирными кислотами, а употребление таких продуктов положительно влияет на количество жира в области живота. Соответственно, авокадо в рационе – это профилактика развития метаболического синдрома (целый ряд симптомов и отрицательных показателей здоровья, связанных с увеличением веса).

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Регулярное потребление авокадо также снижает уровень "плохого" холестерина в крови, а высокое содержание в плоде жирных полезных кислот помогают продлевать чувство сытости. Клетчатка, которой богат авокадо, поможет сбалансировать работу кишечника и позабыть о запорах.

Также полезно масло авокадо, его высокая температура горения позволяет обжаривать продукты без риска образования канцерогенных веществ.

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Как есть авокадо для похудения?

Поскольку авокадо довольно калорийный и жирный плод, то в плане борьбы с лишним весом не стоит съедать более одного среднего авокадо в день. Если в вашем рационе также постоянно есть жирная морская рыба и орехи, то половинки авокадо в день будет достаточно. Выбирайте спелые плоды, не берите слишком твердые на ощупь.

Хороши кусочки авокадо и в салатах, а можно есть авокадо прямо ложкой, выгребая вкусную мякоть / Фото: unsplash.com

Некоторые люди любят есть авокадо прямо ложкой, разрезав плод напополам и выгребая вкусную мякоть. Хороши кусочки авокадо и в салатах, а еще нарезанный кусочками авокадо можно выложить на тост из цельнозернового хлеба – получится полезный завтрак.

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