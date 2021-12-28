Як схуднути і знизити "поганий" холестерин без ліків – дослідження

Цитрус, який люблять, як компонент до чаю та делікатесний овоч допоможуть зробити талію стрункішою та знизити холестерин. Причому, якщо вживати їх у добавках

Схуднути та знизити «поганий» холестерин без ліків допоможуть екстракти бергамоту та артишоку / Фото: Колаж: Сьогодні

Харчові добавки з артишоками та бергамотом допомогли лише за 2 місяці знизити рівень шкідливого холестерину . А також значно зменшити окружність талії, пише журнал Nutrients .

Як знизити рівень холестерину без пігулок?

Артишок — рослина, яку не часто зустрінеш на українських полях, а ось бергамот відомий не лише як добавка до парфумерії. Цей цитрус чи його сік додають до інших соків, у результаті виходить справжня антиоксидантна "бомба". Італійські дослідники відзначають користь двох цих рослин для боротьби з зайвою вагою та шкідливим холестерином.

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Так, рослинні препарати – природна альтернатива фармакологічним методам лікування, спрямованим на зниження гіперхолестеринемії, тобто високого рівня холестерину в крові . Шістдесят дорослих із надмірною вагою були поділені на дві групи: 30 з них отримували добавки з артишоками та бергамотом, а решта 30 – плацебо.

Через спочатку один, а потім ще місяць медики порівняли показники загального холестерину та холестерину ЛПНГ (ліпопротеїнів низької щільності, тобто "шкідливого"). Виявилося, що у тих добровольців, хто приймав добавки, рівень холестерину ЛПНЩ знизився .

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Також у групі, яка приймала добавки артишоку та бергамоту, (в порівнянні з плацебо), було відзначено зменшення окружності талії та вісцеральної жирової тканини (VAT) навіть у тих добровольців, які не дотримувалися низькокалорійної дієти.

Які їсти артишоки і використовувати бергамот?

Добре знайому багатьом ефірну олію з бергамоту для прийому всередину не використовують, її додають у косметологічні креми, розслаблюючі ванни і т.д. Сам цитрус теж специфічний на смак, тому у чистому вигляді його мало їдять.

Можна додавати сік із плоду бергамоту в інші фруктові соки та напої / Фото: unsplash.com

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У кулінарії бергамот часто використовують для ароматизації страв, десертів, коктейлів, навіть алкогольних напоїв. Можна додавати сік із плоду бергамоту до інших фруктових соків.

Артишоки теж досить екзотичний для наших місць продукт, його їдять, відриваючи листки і мачаючи в соуси. Але в більшості випадків плоди все ж таки відварюють у воді з додаванням оцту чи лимонного соку.

Артишоки частіше відварюють у воді з додаванням оцту чи лимонного соку / Фото: unsplash.com

Також екстракти бергамоту та артишоку використовують для приготування харчових добавок та різних нутрієнтів . Але не забувайте перед тим, як почати приймати будь-яку харчову добавку, проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

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