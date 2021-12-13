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4 помилки при правильному харчуванні, яких часто припускаються – як збалансувати раціон

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
13 грудня, 13:00
В закладинки
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Краще їсти 5 разів на день, снідати вівсянкою, уникати жирів або взагалі харчуватися "роздільно" – основні міфи про правильне харчування. Чому так – у матеріалі
Помилки у харчуванні, які часто допускають – це сніданок вівсянкою та роздільне харчування, що заважає збалансувати раціон.
Помилки у харчуванні, які часто допускають – це сніданок вівсянкою та роздільне харчування, що заважає збалансувати раціон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Йогурт на сніданок, фрукти на вечерю, а перекус – батончиком з фруктозою: якщо людина вважає це правильним харчуванням , то вона помиляється. А роздільне харчування – зовсім не корисно, а псевдонауково! Як уникнути основних помилок у харчуванні та збалансувати раціон, розповіла гастроентеролог Ксенія Бєлінська .

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Типові помилки при правильному харчуванні

Усі ми знаємо, що потрібно харчуватися збалансовано. Тільки практично кожен вкладає свій сенс у це слово. Це зовсім не означає, що бургер з Макдональдса потрібно заїдати салатом і все буде ок або замінити звичайне молоко на мигдальне та 5 чашок латте, тоді ваш раціон автоматично принесе користь. Це не так, давайте розвіємо міфи.

Одна з найчастіших помилок заснована на міфі, що повноцінно їсти обов'язково потрібно 5 разів на день. А ось і ні. Якщо ви здорові, то 3 рази буде цілком достатньо (у разі потреби можна додати перекушування) . За наявності проблем з органами травлення допоможе гастроентеролог і надасть індивідуальні рекомендації, а не лист з дієтою № 5.

Другий міф, що вівсянка вранці корисна для шлунково-кишкового такту (ШКТ). А ось жодного разу. Вівсянка має високий глікемічний індекс, що веде до різкого підйому глюкози і, відповідно, інсуліну, а потім швидкого зниження. У результаті – за кілька годин Ви вже голодні і в результаті з`їсте за день набагато більше калорій. А тут уже й набір ваги не за горами.

Солодкий йогурт на сніданок – далеко не найкраще рішення, ранкова їжа повинна містити і вуглеводи, і жири, і білки.
Солодкий йогурт на сніданок – далеко не найкраще рішення, ранкова їжа повинна містити і вуглеводи, і жири, і білки. / Фото: freepik.com

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Сніданок такий самий прийом їжі, як і інші. І до нього мають входити білки, жири та вуглеводи. Омлет із салатом буде куди кращим рішенням, ніж вівсянка чи солодкий йогурт.

Третій міф, що жир – це шкідливо. Насправді, жири дуже корисні для нашого організму. Завдяки їм всмоктуються жиророзчинні вітаміни (А, D, E, К), синтезуються гормони, скорочується жовчний міхур тощо. Просто віддавайте перевагу "правильним" жирам: це авокадо, печінка тріски, риба тощо.

А як роздільне харчування – це міф?

Досі деякі люди намагаються харчуватися "роздільно", думаючи, що таке харчування корисне. Але роздільне харчування не має нічого спільного з раціональним та корисним. В основі цього методу лежить принцип поділу у вживанні білків, жирів та вуглеводів. Заснував його Герберт Шелтон, він не був лікарем і практикував різні течії альтернативної медицини.

Чому роздільне харчування псевдонауково ? Тому що не існує продуктів, які містять лише білки, жири чи вуглеводи (справді, якийсь із цих компонентів може переважати, але не на 100 %).
Простий приклад – це грудне молоко, "унікальна", комбінована за своїм складом їжа для немовлят, яка покриває всі потреби у нутрієнтах для дитини до 6 місяців.

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Замість поділу продуктів важливіше вибирати справді корисні
Замість поділу продуктів важливіше вибирати справді корисні / Фото: freepik.com

Якщо почати харчуватися окремо, ви позбавите себе нормального процесу всмоктування з їжі корисних і життєво необхідних мікронутрієнтів, оскільки для цього потрібні допоміжні речовини. При роздільному харчуванні – це нереально, плюс страждає не тільки ШКТ, здоров'я в цілому, а й нервова система.

Так, процес травлення починається не з шлунку, а ще в ротовій порожнині, за допомогою ферменту амілази, що міститься у слині. Органи ж шлунково-кишкового тракту виділяють всі ферменти одночасно: наприклад, підшлункова залоза, щоб ви не з'їли, все одно виділить трипсин, хімотрипсин, панкреатичну амілазу та ліпазу, що дозволить переварити багатокомпонентну їжу.

А ось ваша нервова система постраждає однозначно від такої системи харчування, оскільки насолоди від їжі буде мінімум. Як наслідок – мало серотоніну та депресивний стан, який загрожує безліччю наслідків. Тому замість поділу продуктів важливіше вибирати справді корисні, звертати увагу на їхній глікемічний індекс, склад, калорійність – як і було сказано вище.

Також ми писали, як зібрати овочеву тарілку.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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