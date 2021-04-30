Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як худнути на горіхах: які допоможуть скинути вагу не відчувати голод

Сьогодні, 16:44

Не тільки схуднути, а також наситити організм необхідними нам Омега-кислотами і поліпшити роботу серця допоможуть горіхи. Які саме – в дослідженні вчених

Успішно худнути і одночасно не відчувати себе голодним допоможе суміш з горіхів. Однак ці плоди допомагають не тільки насититися і боротися із зайвими кілограмами: за допомогою горіхів можна поліпшити здоров'я серця, судин і отримати важливі для здоров'я Омега-амінокислоти. Які саме горіхи володіють такими властивостями, спільно з'ясували американські і китайські медики: результатами вчені поділилися в медичному журналі Nutrients.

У чому ж перевага горіхів для схуднення?

Медики відзначають про ефективність для схуднення саме суміші з декількох деревних горіхів. Так, горіхи – це відмінне джерело білка і корисних жирів, що сприяє насиченню. Так, одна група добровольців посилено худла (низькокалорійна дієта плюс фізична активність) і їла суміш з горіхів, а інша – спеціальні очищені вуглеводні крекери. В результаті дослідження показало, що схуднути вдалося добровольцям з обох груп, але тільки ті, хто їв суміш з горіхів, не відчували себе голодними.

Горіхи допоможуть схуднути, даючи відчуття ситості та насичуючи Омега-кислотами
Горіхи допоможуть схуднути, даючи відчуття ситості та насичуючи Омега-кислотами
Фото: unsplash.com

Крім почуття насичення, суміш з деревних горіхів благотворно вплинула на стан серця: люди, схильні до гіпертонії, помітили, що тиск у них став підвищуватися рідше, також менше стала турбувати тахікардія (підвищене серцебиття). Також в крові добровольців, які вживали горіхи, рівень олеїнової кислоти, тобто Омега-9, значно зріс.

Які ж горіхи допоможуть схуднути, не відчувати голод і зміцнять здоров'я?

За рахунок вмісту в них Омега-9 ці деревні горіхи можуть вважатися засобом профілактики серцево-судинних захворювань. Крім профілактики хвороб серця і судин, олеїнова кислота також захищає від раку. Бути більш здоровими, відчувати ситість і при цьому худнути вам допоможуть:

  • мигдаль,
  • кешью,
  • фундук,
  • макадамія,
  • фісташки,
  • пекан,
  • грецькі горіхи.

Волоські горіхи, крім Омега-9, також багаті Омега-3 (ліноленової кислотою). А ці поліненасичені амінокислоти – важливий будівельний матеріал для клітин, які також служать для профілактики цілого ряду захворювань, від хвороб серця до астми і депресії.

Читайте також:
Як правильно зберігати горіхи в домашніх умовах

Денна норма горіхів – від 30 до 60 грам, максимум в день – не більше 100 грам. Велика кількість горіхів в раціоні може привести до діареї і викликати проблеми з печінкою.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про користь і шкоду волоських горіхів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як не набрати вагу на сидячій роботі - лайфхак від фітнес-тренера Встигнути за місяць: як схуднути до літа і не зіпсувати здоров'я Чим перекусити без шкоди для здоров'я - 5 корисних варіантів Як схуднути і підтягти м'язи без спортзалу - реабілітолог радить плавати Як можна отримати Омега-3 і чи варто витрачати гроші на біодобавки Що потрібно знати перед тим, як почати бігати для схуднення
схуднення горіхи грецькі горіхи миндаль омега-3
Реклама

Новини партнерів

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 10:30Смачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Сьогодні, 05:04Events

Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання

Вчора, 18:24Фаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Вчора, 16:36Зірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Вчора, 13:42Events

Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Вчора, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Вчора, 09:53Зірково

Ірина Білик розлучається з чоловіком

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

28 квітняЗірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

28 квітняФаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

28 квітняСмачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

28 квітняФаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

28 квітняСмачно

Як прикрасити паску на Великдень: безпрограшні варіанти декору

28 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

27 квітняЗірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

27 квітняЗірково

Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТБ. Дорофєєва з ними у номінації Найкраще жіноче відео

Новини партнерів

10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Украинская звезда UFC соблазнила фанатов горячим снимком в бикини
Украинская звезда UFC соблазнила фанатов горячим снимком в бикини
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти