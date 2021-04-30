Як худнути на горіхах: які допоможуть скинути вагу не відчувати голод

Не тільки схуднути, а також наситити організм необхідними нам Омега-кислотами і поліпшити роботу серця допоможуть горіхи. Які саме – в дослідженні вчених

Успішно худнути і одночасно не відчувати себе голодним допоможе суміш з горіхів. Однак ці плоди допомагають не тільки насититися і боротися із зайвими кілограмами: за допомогою горіхів можна поліпшити здоров'я серця, судин і отримати важливі для здоров'я Омега-амінокислоти. Які саме горіхи володіють такими властивостями, спільно з'ясували американські і китайські медики: результатами вчені поділилися в медичному журналі Nutrients.

У чому ж перевага горіхів для схуднення?

Медики відзначають про ефективність для схуднення саме суміші з декількох деревних горіхів. Так, горіхи – це відмінне джерело білка і корисних жирів, що сприяє насиченню. Так, одна група добровольців посилено худла (низькокалорійна дієта плюс фізична активність) і їла суміш з горіхів, а інша – спеціальні очищені вуглеводні крекери. В результаті дослідження показало, що схуднути вдалося добровольцям з обох груп, але тільки ті, хто їв суміш з горіхів, не відчували себе голодними.

Горіхи допоможуть схуднути, даючи відчуття ситості та насичуючи Омега-кислотами Фото: unsplash.com

Крім почуття насичення, суміш з деревних горіхів благотворно вплинула на стан серця: люди, схильні до гіпертонії, помітили, що тиск у них став підвищуватися рідше, також менше стала турбувати тахікардія (підвищене серцебиття). Також в крові добровольців, які вживали горіхи, рівень олеїнової кислоти, тобто Омега-9, значно зріс.

Які ж горіхи допоможуть схуднути, не відчувати голод і зміцнять здоров'я?

За рахунок вмісту в них Омега-9 ці деревні горіхи можуть вважатися засобом профілактики серцево-судинних захворювань. Крім профілактики хвороб серця і судин, олеїнова кислота також захищає від раку. Бути більш здоровими, відчувати ситість і при цьому худнути вам допоможуть:

мигдаль,

кешью,

фундук,

макадамія,

фісташки,

пекан,

грецькі горіхи.

Волоські горіхи, крім Омега-9, також багаті Омега-3 (ліноленової кислотою). А ці поліненасичені амінокислоти – важливий будівельний матеріал для клітин, які також служать для профілактики цілого ряду захворювань, від хвороб серця до астми і депресії.

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Денна норма горіхів – від 30 до 60 грам, максимум в день – не більше 100 грам. Велика кількість горіхів в раціоні може привести до діареї і викликати проблеми з печінкою.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про користь і шкоду волоських горіхів.

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