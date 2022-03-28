Вагітність під час бойових дій – що робити, якщо дізналася і як зберегти здоров'я

Якщо дізналася, що вагітна під час війни – потрібно почати приймати фолієву кислоту, валеріану та швидше зв'язатися з лікарем. Що ще робити – у статті

Якщо жінка дізналася про вагітність під час бойових дій, то потрібно якнайшвидше виїхати в безпечне місце / Фото: freepik.com

Якщо довкола вас – обстріли російськими військами та небезпека, а ви дізналися про вагітність, то найважливіше обмежити кількість споживаної інформації про війну. Це важливо і для вас, і для здоров'я майбутнього малюка.

Що робити, якщо дізналася про вагітність – з чого почати

Якщо можливості одразу звернутися до лікаря немає, а тест на вагітність позитивний, спробуйте самі розрахувати приблизний термін вагітності. Так, відлік ведіть з 1 дня останньої менструації : якщо вона була в понеділок, то кожен новий тиждень наступатиме в понеділок

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Ще зручніше користуватися спеціальним додатком для вагітних, програма сама підрахує все за вас, зробіть це, будь ласка, це важлива інформація, яку ви потім повідоміте лікарю.

Найголовніше зараз – це стан майбутньої мами та малюка, тому максимально абстрагуйтеся від негативних новин та бережіть психіку / Фото: Unsplash

Пам'ятайте, що найголовніше зараз – це стан майбутньої мами та малюка. Тому для підтримки здоров'я почніть (рекомендації стосуються тих, у кого перший триместр вагітності – термін до (3,5 місяців):

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прийом фолієвої кислоти 400 мкг/1 раз на день. Якщо вже приймаєте, то продовжуйте до 12 тижнів вагітності

перестаньте пити алкоголь, потрібно кинути палити, якщо курите, ліки теж зараз теж не слід вживати. Крім тих, які ви приймаєте на постійній основі за наявності хронічних хвороб.

якщо ви в неспокійній обстановці, важливо переїхати в ту область, де ведеться мінімум бойових дій. Це складно, але важливо для майбутньої мами та дитини, і звинувачувати себе за переїзд не потрібно! Ви повинні бути у безпеці.

Підтримати нервову систему допоможе екстракт валеріани, пийте по 1 таблетці 3 рази на день, це не зашкодить майбутньому малюкові.

Як стати на облік вагітністю при переїзді

Коли термін вагітності досягне 9-10 тижнів (близько 2-3 місяців) обов'язково потрібно стати на облік у зв'язку з вагітністю . Це можна зробити в будь-якій державній поліклініці чи приватній кініці, в місті, куди ви переїдете. Якщо є можливість здати аналізи, то можна йти до акушера-гінеколога вже з ними.

Коли термін вагітності досягне 9-10 тижнів (близько 2-3 / Фото: Unsplash

На 11-13 тижні вагітності обов'язково потрібно пройти обстеження під назвою "Пренатальний скринінг першого триместру вагітності". Які лабораторні дослідження та аналізи входять до цього скринінгу? Чому обов'язково потрібно зробити УЗД та на якому терміні? Що робити, якщо почав боліти низ живота і почалася кровотеча – пам'ятку, яка допоможе зберегти вагітність, виносити та народити здорового малюка, читайте на Vogue.ua.

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Якщо ж ви постійно в стресі і хочеться солодкого, то дізнайтеся, чому, читайте "Чому при стресі тягне на солодке і які солодощі можна їсти, – розповів сімейний лікар".

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