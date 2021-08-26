Як визначити небезпечні дні та розрахувати овуляцію

Дні, коли жінка може завагітніти, можна розрахувати. Це допоможе уникнути небажаної вагітності або навпаки – зачати довгоочікуваного малюка

Визначити небезпечні дні і обчислити овуляцію допоможуть календар і прояв симптомів / Фото: Колаж: Сьогодні

День овуляції можна розрахувати за формулою, також орієнтуючись на низку симптомів, які жінка відчуває саме в ці дні, навіть якщо цикл нестабільний. Чому важливо знати дні овуляції, що це взагалі таке і чому овуляція може зміщуватися – розповіла ендокринологиня, акушерка-гінекологиня, фахівчиня з УЗД-діагностики Вікторія Барановська.

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Вікторія Барановська / Фото: прес-служба

Що таке овуляція простими словами

Кожній жінці знайоме слово "овуляція", але далеко не всі насправді розуміють, що це означає. Овуляція – це дні, в які дозріла яйцеклітина "залишає" яєчник і готова до запліднення: тобто це, як кажуть жінки, найбільш "небезпечні" дні у менструальному циклі .

Небезпечні вони для тих, хто не планує вагітність і навпаки – саме в період овуляції (день виходу яйцеклітини з яєчника і ще 24 години після цього) найвища ймовірність завагітніти. Дні овуляції можна розрахувати.

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Саме таким чином працюють менструальні онлайн-календарі в різних мобільних додатках. Або жінка сама може проаналізувати довжину власних менструальних циклів і розрахувати день, найбільш сприятливий для зачаття малюка.

Як порахувати, коли у жінки овуляція

Цикл овуляції поділяється на 2 фази: першу (фолікулярну, коли фолікул росте і потім відбувається вихід яйцеклітини) і другу (лютеиновую) – коли жіночий організм перебудовується на імплантацію і подальше виношування дитини. Так от, друга фаза триває 14 днів в більшості випадків, а перша – може варіюватися.

Тому розрахунок овуляції для жінок зі стабільними і нестабільними місячними трохи відрізняється. Якщо у вас стабільний менструальний цикл, тоді потрібно відняти 14 днів від кількості днів циклу (за 28-денного циклу овуляція відбувається на 14 день, а за циклу тривалістю 23 дні, на 9-й день).

Овуляцію можна розрахувати самостійно або використовувати мобільний додаток / Фото: freepik.com

Якщо цикл не завжди стабільний (то 25, то 30 днів, наприклад), то потрібно провести аналіз за останні 3 місяці . Потім берете тривалість самого короткого менструального циклу (наприклад, 25 днів) і відняти від нього число 18.

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Також можна для розрахунку овуляції користуватися додатком, в який просто вносяться дані – а програма сама все розраховує. У таких додатках зручно фіксувати важливі дані – дні, коли був секс, зміни настрою, інтенсивність менструального болю і так далі.

Проте, такі додатки ефективні за регулярного циклу, якщо тривалість менструального циклу нерегулярна, то тут можуть виникати похибки у розрахунках. Тому що, як дні безпосередньо кровотечі (менструації) так і овуляції можу зміщуватися.

Чому зміщуються дні овуляції?

Якщо цикл нерегулярний, то відповідно, і дні овуляції щомісяця будуть "плавати". Причинами нерегулярних місячних можуть бути гормональні порушення, стреси, прийом ліків, різка втрата або навпаки – набір ваги, сильні фізичні навантаження.

Зміщуватися овуляція також може, якщо зменшуються запаси яйцеклітин (оваріального резерву). Головним чином, у таких випадках овуляція відбувається раніше, як наслідок – інтервали між циклами скорочуються.

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Важливо! Це може відбуватися і у молодих жінок, тому якщо ви помітили, що інтервали між місячними скоротилися, а ви плануєте стати мамою, то важливо проконсультуватися з репродуктологом. Адже для успішного зачаття важливо визначити день овуляції якомога точніше.

Які ще є методи визначення овуляції?

Ще можна розрахувати овуляцію методом вимірювання базальної температури. Для цього відразу після пробудження, не встаючи з ліжка потрібно виміряти градусником температуру в прямій кишці. Цей метод складний, застарілий і вельми неінформативний, оскільки на коливання температури може впливати не тільки овуляція, а харчування, стрес, недосипання і т.п.

Тому під час планування вагітності, для розрахунку овуляції краще використовувати сечовий тест-смужку (діє за принципом тесту на вагітність). Або зробити УЗД – це найточніший метод, який не тільки "зловить" овуляцію, але і покаже динаміку зростання фолікула з яйцеклітиною.

Визначити овуляцію максимально точно, якщо ви плануєте вагітність, допоможе УЗД / Фото: Depositphotos

А також кількість фолікулів загалом і стан ендометрія матки. Ці показники дуже важливі для майбутньої мами. Також в період овуляції жінка помічає певні симптоми.

Які симптоми овуляції, як вона проявляється?

Якщо через 10-14 днів після закінчення безпосередньо менструальної кровотечі почав тягнути низ живота, налилася груди, з'явилися прозорі виділення з піхви, а на обличчі – прищі, то "винна", скоріш за все, овуляція.

Біль виникає, коли фолікул розривається і "випускає" яйцеклітину. Якщо ви плануєте зачаття і хочете знизити біль за допомогою препаратів – то важливо знати, що знеболюючі і протизапальні засоби можуть гальмувати розрив фолікула і вихід яйцеклітини.

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Також в період овуляції може з'явитися невелика набряклість, головний біль. Головний біль часто буває у жінок з генетичною схильністю до згущення крові. Цьому сприяє сплеск рівня гормону естрадіолу.

Важливо! Якщо під час овуляції часто болить голова, то варто перевірити судини на генетичну тромбофілію. Це стан, при якому низка факторів (у цьому випадку – естрадіол) є пусковим механізмом, який "примушує" кров згущуватися.

А ще – невеликий підйом температури (на пів або 1 градус), збільшується сексуальне бажання. Цьому сприяє збільшення вироблення тестостерону та естрогену, які провокують бажання зайнятися сексом, тому саме в такий період, вважається, найбільш вірогідно, зачати дитину.

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