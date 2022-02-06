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Богиня часів Ренесансу: DARJA DONEZZ присвятили колекцію Афродіті з полотен Тиціана, Ботічеллі, Рафаеля та Мікеланджело

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 лютого, 17:05
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Дизайнер однойменного бренду Дар'я Донець показала свої витвори на подіумі Ukrainian Fashion Week. Модельєр звернулася до теми богині кохання та її образу на полотнах великих
DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Дизайнерка Дар'я Донець представила колекцію сезону осінь-зима 2022-2023 у "Мистецькому Арсеналі", де проходить 50-а Ukrainian Fashion Week.

Колекція бренду Darja Donezz розкриває образ богині кохання – Афродіти, образ якої відобразили на своїх полотнах великі живописці часів Ренесансу: Тиціан, Ботічеллі, Рафаель, Мікеланджело.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Символом нової колекції Darja Donezz стала раковина, яку знамениті майстри часто змальовують поруч із Афродітою на своїх полотнах.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Вона символізує чутливість, родючість та божественну силу. "Гребінець" також часто прикрашав картини з постаттю Марії.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Дар'я використовувала тканини для того, щоб передати крихкість та красу героїні своєї колекції. У новій лінійці символ раковини з'являється вишитим на знакових сукнях, а також як аксесуар, покритий камінням і пір'ям. Романтичності образам додає прозора сітка у вигляді шлейфу для суконь.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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