Богиня часів Ренесансу: DARJA DONEZZ присвятили колекцію Афродіті з полотен Тиціана, Ботічеллі, Рафаеля та Мікеланджело

Дизайнер однойменного бренду Дар'я Донець показала свої витвори на подіумі Ukrainian Fashion Week. Модельєр звернулася до теми богині кохання та її образу на полотнах великих

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Дизайнерка Дар'я Донець представила колекцію сезону осінь-зима 2022-2023 у "Мистецькому Арсеналі", де проходить 50-а Ukrainian Fashion Week.

Колекція бренду Darja Donezz розкриває образ богині кохання – Афродіти, образ якої відобразили на своїх полотнах великі живописці часів Ренесансу: Тиціан, Ботічеллі, Рафаель, Мікеланджело.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Символом нової колекції Darja Donezz стала раковина, яку знамениті майстри часто змальовують поруч із Афродітою на своїх полотнах.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Вона символізує чутливість, родючість та божественну силу. "Гребінець" також часто прикрашав картини з постаттю Марії.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Дар'я використовувала тканини для того, щоб передати крихкість та красу героїні своєї колекції. У новій лінійці символ раковини з'являється вишитим на знакових сукнях, а також як аксесуар, покритий камінням і пір'ям. Романтичності образам додає прозора сітка у вигляді шлейфу для суконь.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /20

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