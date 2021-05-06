Стиліст Селін Діон і Зендеї став найвпливовішим у Голлівуді: хто такий Ло Роуч

42-річний афроамериканець – лідер щорічного рейтингу престижного журналу

Фото: instagram.com/luxurylaw

Розкішним образом у сукні Valentino Зендея затьмарила багатьох на "Оскарі-2021". І все завдяки стилісту Ло Роучу, який одягає акторку з 2011 року. Сьогодні журнал The Hollywood Reporter визнав його найвпливовішим стилістом року. Він з'явився на обкладинці і сторінках спеціального випуску видання.

Разом із Ло Роучем у фотосесії взяли участь його клієнтки – все та ж Зендея і зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой. Утім, він також відомий співпрацею з Селін Діон, Пріянкою Чопрою, Аріаною Гранде, Керрі Вашингтон і Томом Холландом.

Зендея, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой Фото: The Hollywood Reporter

Як і належить найвпливовішому стилісту, для зйомки The Hollywood Reporter Ло вибрав епатажний образ. На обкладинці він позує в білому піджаку, напівпрозорих лосинах і червоній спідниці в клітинку. Взуття – ботильйони на високих підборах від Christian Louboutin, дорогоцінні прикраси – Harry Winston.

Зендея, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой Фото: instagram.com/luxurylaw

Вбрання для сторінок глянцю вражає ще більше. Ло Роуч вдягнув золотаве пальто та туфлі Valentino Haute Couture – і перевтілився у Наомі Кемпбелл.

Ло Роуч Фото: The Hollywood Reporter

Cтіліст потрапляв до рейтингу The Hollywood Reporter ще в 2017-му, але тоді посів лише 21-й сходинку. Цього року видання вперше в історії віддало перше місце темношкірому претенденту.

Ло Роуч Фото: The Hollywood Reporter

Укладачі рейтингу вважають, що змінюючи стиль окремих знаменитостей, Ло Роуч справив значний вплив на модну індустрію загалом. Коли він почав працювати із Зендеєю 10 років тому, шанувальниками актриси були глядачі каналу Disney, а відомі дизайнери відмовлялися її одягати.

Стилісту нічого не лишалося, окрім як створювати образи з одягу молодих брендів. А через кілька років найгучніші модні будинки почали самі дзвонити Ло і пропонувати вбрання для Зендеї. З кумира підлітків стиліст перетворив її на одну з наймодніших дівчат Голлівуду.

Зендея Фото: Getty Images

Зендая

Зендея Фото: instagram.com/zendaya

Так само багато він зробив для Селін Діон, яку навіть на піку кар'єри не вважали іконою стилю. Лише у 50 завдяки Ло Роучу вона стала зіркою фешн-хронік.

Селін Діон Фото: Getty Images

Селін Діон Фото: instagram/celinedion/

Якщо переглянути найяскравіші появи на червоних доріжках і фотосесії в глянці за останній рік, швидше за все, десь поруч ви побачите ім'я Ло.

Аня Тейлор-Джой Фото: Instagram

Пріянка Чопра Фото: instagram.com/priyankachopra

Енн Гетевей Фото: instagram.com/luxurylaw

Зараз стиліст готується до балу Інституту костюма Met Gala і знімається в фешн-телепроекті Legendary на HBO. Раніше він був суддею шоу "Топ-модель по-американськи".

Зендея и Ло Роуч на Met Gala 2019 Фото: AFP

Також до списку The Hollywood Reporter увійшли стилісти Бейонсе, Реджини Кінг, Леді Гаги, Аманди Сейфрід і Леслі Одома-молодшого.

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