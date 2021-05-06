Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Стиліст Селін Діон і Зендеї став найвпливовішим у Голлівуді: хто такий Ло Роуч

Сьогодні, 17:05

42-річний афроамериканець – лідер щорічного рейтингу престижного журналу

Фото: instagram.com/luxurylaw

Розкішним образом у сукні Valentino Зендея затьмарила багатьох на "Оскарі-2021". І все завдяки стилісту Ло Роучу, який одягає акторку з 2011 року. Сьогодні журнал The Hollywood Reporter визнав його найвпливовішим стилістом року. Він з'явився на обкладинці і сторінках спеціального випуску видання.

Разом із Ло Роучем у фотосесії взяли участь його клієнтки – все та ж Зендея і зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой. Утім, він також відомий співпрацею з Селін Діон, Пріянкою Чопрою, Аріаною Гранде, Керрі Вашингтон і Томом Холландом.

Зендея, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Зендея, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Фото: The Hollywood Reporter

Як і належить найвпливовішому стилісту, для зйомки The Hollywood Reporter Ло вибрав епатажний образ. На обкладинці він позує в білому піджаку, напівпрозорих лосинах і червоній спідниці в клітинку. Взуття – ботильйони на високих підборах від Christian Louboutin, дорогоцінні прикраси – Harry Winston.

Зендея, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Зендея, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Фото: instagram.com/luxurylaw

Вбрання для сторінок глянцю вражає ще більше. Ло Роуч вдягнув золотаве пальто та туфлі Valentino Haute Couture – і перевтілився у Наомі Кемпбелл.

Ло Роуч
Ло Роуч
Фото: The Hollywood Reporter

Cтіліст потрапляв до рейтингу The Hollywood Reporter ще в 2017-му, але тоді посів лише 21-й сходинку. Цього року видання вперше в історії віддало перше місце темношкірому претенденту.

Ло Роуч
Ло Роуч
Фото: The Hollywood Reporter

Укладачі рейтингу вважають, що змінюючи стиль окремих знаменитостей, Ло Роуч справив значний вплив на модну індустрію загалом. Коли він почав працювати із Зендеєю 10 років тому, шанувальниками актриси були глядачі каналу Disney, а відомі дизайнери відмовлялися її одягати.

Стилісту нічого не лишалося, окрім як створювати образи з одягу молодих брендів. А через кілька років найгучніші модні будинки почали самі дзвонити Ло і пропонувати вбрання для Зендеї. З кумира підлітків стиліст перетворив її на одну з наймодніших дівчат Голлівуду.

Зендея
Зендея
Фото: Getty Images

Зендая
Зендая

Зендея
Зендея
Фото: instagram.com/zendaya

Так само багато він зробив для Селін Діон, яку навіть на піку кар'єри не вважали іконою стилю. Лише у 50 завдяки Ло Роучу вона стала зіркою фешн-хронік.

Селін Діон
Селін Діон
Фото: Getty Images

Селін Діон
Селін Діон
Фото: instagram/celinedion/

Якщо переглянути найяскравіші появи на червоних доріжках і фотосесії в глянці за останній рік, швидше за все, десь поруч ви побачите ім'я Ло.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Фото: Instagram

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра
Фото: instagram.com/priyankachopra

Енн Гетевей
Енн Гетевей
Фото: instagram.com/luxurylaw

Зараз стиліст готується до балу Інституту костюма Met Gala і знімається в фешн-телепроекті Legendary на HBO. Раніше він був суддею шоу "Топ-модель по-американськи".

Зендея и Ло Роуч на Met Gala 2019
Зендея и Ло Роуч на Met Gala 2019
Фото: AFP

Також до списку The Hollywood Reporter увійшли стилісти Бейонсе, Реджини Кінг, Леді Гаги, Аманди Сейфрід і Леслі Одома-молодшого.

Нагадаємо, що ми розповідали про найкращі сукні "Оскара" за всю історію: 10 вбрань з червоної доріжки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
стиль
Реклама

Новини партнерів

Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире

Популярні статті

Сьогодні, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Сьогодні, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Сьогодні, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

Вчора, 20:02No Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

Вчора, 18:21Зірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Хименес-Браво устроил танцы в ванной, хвастаясь своим телом
Хименес-Браво устроил танцы в ванной, хвастаясь своим телом
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти