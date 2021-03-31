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Plus-size модель Эшли Грэм доказала, что кожаные брюки идут всем

Сегодня, 12:13

Кажется, она нашла идеальный фасон

Известная модель plus-size знает, как привлечь к себе внимание. В прошлом Эшли Грэм взбудоражила сеть голыми фото, ну а теперь примерила дерзкий тренд — кожаные брюки. Своим образом она показала, что такие идут не только девушкам со стандартными параметрами.

На странице в Instagram Эшли поделилась нарядом в стиле атлейджер (если вы читали наш модный словарь, то знаете что это). Plus-size модель надела черные брюки из эластичной эко-кожи VEDA , белый свитшот Fear of God с принтом и босоножки с квадратным носом. Эффектным дополнением к наряду стала маленькая серебристая сумочка Fendi.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Помимо трендового свободного кроя, у подобных кожаных брюк есть еще как минимум две фишки. Длинные штанины с вертикальной строчкой вытягивают силуэт, а посадка на талии балансирует пропорции. Также Грэм сделала дополнительный акцент на талии, подвернув свитшот.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Кстати, это не первое изделие из кожи в гардеробе супермодели. Ранее она демонстрировала провокационный образ в латексных брюках, а также примеряла удлиненную рубашку.

Фото: instagram.com/ashleygraham

Больше интересных идей можно найти в нашей подборке стильных вещей из кожи на каждый день.

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стиль Эшли Грэм plus-size
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