Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО 🎉 Зеленскому – 44! 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева

Стиль Обамы

Модный маникюр

Все к 14 февраля

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Наряд с бриллиантами и роскошная улыбка: 36-летняя принцесса Брунея вышла замуж

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 10:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дочь султана Брунея , 75-летнего миллиардера Хассанала Болкиаха, Фадзилла Любабул, вышла замуж за "красивого иностранца"
Самая красивая принцесса Брунея вышла замуж
Самая красивая принцесса Брунея вышла замуж / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера мы наслаждались невероятной фотосессией принца Датского Николая для Vogue, а сегодня предлагаем вам окунуться в самую настоящую восточную сказку: принцесса Фадзилла из Брунея вышла замуж и очаровала мир фотографиям торжества.

31 декабря стало известно о помолвке, а вот торжества начались 16 января и продлились всю неделю. Свадьба 36-летней принцессы Фадзилла из Брунея и ее таинственного жениха Аванг Абдуллу Набиль Махмуд Аль-Хашими, о котором почти ничего не известно, кроме информации индонезийской прессы, будто "красивый иностранец" владеет сетью кофеен в стране, проходила 7 дней.

Реклама

Первыми фотографиями роскошного мероприятия поделился в Instagram малазийский дизайнер Бернар Чандран. Затем снимки появились на странице брата принцессы Фадзиллы.

Принцесса принцесса Брунея Фадзилла, ее жених и брат
Принцесса принцесса Брунея Фадзилла, ее жених и брат / Фото: Инстаграм

Молодожены были одеты в торжественные наряды, усыпанные бриллиантами. Голову принцессы покрывал шелковый платок, фата из кружева и фамильная диадема из драгоценных камней.

Реклама

Свадьба принцессы Фадзиллы Любабул проходила 7 дней
Свадьба принцессы Фадзиллы Любабул проходила 7 дней / Фото: Инстаграм

Отец принцессы Фадзилла, султан Брунея Хассанал Болкиах — это одни из самых богатых людей на планете. Его состояние насчитывает не менее 20 миллиардов долларов. Мама невесты — Мариам Абдул Азиз, бывшая стюардесса и вторая жена своего мужа. А сама принцесса — девятая из двенадцати детей.

Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж
Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж / Фото: Инстаграм

Реклама

Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж
Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж / Фото: Инстаграм

Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж
Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж / Фото: Инстаграм

Также не пропустите: украинский бренд Sleeper выпустил свадебную коллекцию

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Pantone по-украински
Наши в теме
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять