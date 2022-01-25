Наряд с бриллиантами и роскошная улыбка: 36-летняя принцесса Брунея вышла замуж

Дочь султана Брунея , 75-летнего миллиардера Хассанала Болкиаха, Фадзилла Любабул, вышла замуж за "красивого иностранца"

Самая красивая принцесса Брунея вышла замуж / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера мы наслаждались невероятной фотосессией принца Датского Николая для Vogue, а сегодня предлагаем вам окунуться в самую настоящую восточную сказку: принцесса Фадзилла из Брунея вышла замуж и очаровала мир фотографиям торжества.

31 декабря стало известно о помолвке, а вот торжества начались 16 января и продлились всю неделю. Свадьба 36-летней принцессы Фадзилла из Брунея и ее таинственного жениха Аванг Абдуллу Набиль Махмуд Аль-Хашими, о котором почти ничего не известно, кроме информации индонезийской прессы, будто "красивый иностранец" владеет сетью кофеен в стране, проходила 7 дней.

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Первыми фотографиями роскошного мероприятия поделился в Instagram малазийский дизайнер Бернар Чандран. Затем снимки появились на странице брата принцессы Фадзиллы.

Принцесса принцесса Брунея Фадзилла, ее жених и брат / Фото: Инстаграм

Молодожены были одеты в торжественные наряды, усыпанные бриллиантами. Голову принцессы покрывал шелковый платок, фата из кружева и фамильная диадема из драгоценных камней.

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Свадьба принцессы Фадзиллы Любабул проходила 7 дней / Фото: Инстаграм

Отец принцессы Фадзилла, султан Брунея Хассанал Болкиах — это одни из самых богатых людей на планете. Его состояние насчитывает не менее 20 миллиардов долларов. Мама невесты — Мариам Абдул Азиз, бывшая стюардесса и вторая жена своего мужа. А сама принцесса — девятая из двенадцати детей.

Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж / Фото: Инстаграм

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Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж / Фото: Инстаграм

Дочь султана Брунея принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж / Фото: Инстаграм

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