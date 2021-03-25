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Медовый блонд и контрастные пряди: тренды в окрашивании волос 2021

Сегодня, 20:50

Намекаем: весна — время перемен

Вы уже знаете, как освежить образ вещами из кожи. Но бьюти-эксперименты тоже никто не отменял. Пандемия любопытно повлияла на тренды в окрашивании волос. С одной стороны — фокус на естественность, к которой мы так привыкли, сидя дома. С другой — потребность в новых впечатлениях и ярких красках. Стилисты предлагают балансировать между этими крайностями: добавлять акценты дозировано, а кричащие цвета заменять пастельными. Как это сделать лучше всего, разбираемся дальше.

Медовый блонд

Наконец все блондинки могут вздохнуть спокойно. Больше не нужно покупать фиолетовые шампуни и бороться за идеальный холодный оттенок. В моде медовый, будто поцелованный солнцем, блонд. Вы же видели новый образ Билли Айлиш?

Фото: instagram.com/maggiemh

Фото: instagram.com/mastersofbalayage

Контрастные пряди у лица

Самый безопасный вариант — выкрасить передние пряди в натуральные оттенки с плавным переходом. Однако настоящим хитом станут пастельные цвета с четкой линией. Причем окрашивать можно не только пряди, но и волосы по всей длине — другим фантазийным оттенком.

Фото: instagram.com/modernsalon

Фото: instagram.com/behindthechair_com_

Фото: instagram.com/jhair_stylist

Геометричное окрашивание

Предлагаем пойти дальше и добавить цвета блочным окрашиванием. Пряди могут быть разной ширины и оттенков, располагаться вдоль или поперек. Правда, учитывайте, что создать такой шедевр на волосах под силу только опытному мастеру.

Фото: instagram.com/bescene

Фото: instagram.com/beautylaunchpad

Фото: instagram.com/john.n1115

50 оттенков рыжего

Кажется, героиня "Хода Королевы" задала новый тренд. Медный, янтарный или огненно-красный — вся палитра рыжего теперь в почете. Девушкам с белой кожей лучше подходят светлые и классические оттенки, смуглянкам — с красноватым подтоном.

Фото: instagram.com/maggiemh

Фото: instagram.com/hairstylist_hayley_

Фото: instagram.com/bescene

Карамельный балаяж

И это не название десерта, а техника щадящего и очень естественного окрашивания. Пряди выборочно сначала осветляют, а затем тонируют. В результате получаются очень красивые блики на волосах, а прическа выглядит объемнее.

Фото: instagram.com/modernsalon

Фото: instagram.com/mastersofbalayage

Стальной блеск

Если не готовы к кардинальным переменам, поиграйте с природным оттенком. Достаточно добавить пару холодных серебристых акцентов — и волосы будут выглядеть по-новому. Не зря Pantone назвал "безупречный серый" цветом года.

Фото: instagram.com/mariecher

Фото: instagram.com/bescene

Кстати, раньше мы уже рассказывали о самых трендовых оттенках помады на эту весну и лето.

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