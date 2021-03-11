Місячний календар фарбування волосся на квітень 2021 року: найкращі дні для весняних змін

Дізнайтеся, коли можна фарбувати волосся в квітні-2021 за місячним календарем, а в які дні не варто цього робити

Коли за місячним календарем оптимально фарбувати волосся в квітні, щоб посвіжілі чи зовсім оновлені локони порадували, привернули увагу оточуючих, принесли компліменти й успіх? Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся у квітні 2021 року і вибирайте найкращі дні для оновлення свого образу.

А ще не забувайте частіше радувати близьких людей і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

Місячний календар на квітень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 квітня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

2 квітня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

3 квітня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

4 квітня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

5 квітня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

6 квітня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

7 квітня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

8 квітня – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

9 квітня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

10 квітня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

11 квітня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

12 квітня – 1, 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

13 квітня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем цього дня небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

14 квітня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

15 квітня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

16 квітня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

17 квітня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

18 квітня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

19 квітня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

20 квітня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

21 квітня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

22 квітня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

23 квітня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

24 квітня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати їх не варто, щоб не нашкодити.

25 квітня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

26 квітня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

27 квітня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

28 квітня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

29 квітня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

30 квітня – 19 місячний день. Вибирайте ті кольори, які давно хотіли спробувати, але досі не наважувалися.

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