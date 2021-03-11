Місячний календар фарбування волосся на квітень 2021 року: найкращі дні для весняних змін
Дізнайтеся, коли можна фарбувати волосся в квітні-2021 за місячним календарем, а в які дні не варто цього робити
Коли за місячним календарем оптимально фарбувати волосся в квітні, щоб посвіжілі чи зовсім оновлені локони порадували, привернули увагу оточуючих, принесли компліменти й успіх? Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся у квітні 2021 року і вибирайте найкращі дні для оновлення свого образу.
А ще не забувайте частіше радувати близьких людей і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.
1 квітня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.
2 квітня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.
3 квітня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.
4 квітня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.
5 квітня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.
6 квітня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.
7 квітня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.
8 квітня – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.
9 квітня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.
10 квітня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.
11 квітня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.
12 квітня – 1, 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.
13 квітня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем цього дня небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.
14 квітня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.
15 квітня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.
16 квітня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.
17 квітня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.
18 квітня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.
19 квітня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.
20 квітня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.
21 квітня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.
22 квітня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.
23 квітня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.
24 квітня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати їх не варто, щоб не нашкодити.
25 квітня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.
26 квітня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.
27 квітня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.
28 квітня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.
29 квітня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.
30 квітня – 19 місячний день. Вибирайте ті кольори, які давно хотіли спробувати, але досі не наважувалися.
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