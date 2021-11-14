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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Дорого-багато: Nike випустили кросівки із кристалами Swarovski (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
14 листопада, 13:18
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Нова спільна колаборація між ювелірним брендом та гігантом спортивного одягу
Кросовки Swarovski та Nike - Air Force 1 Low
Кросовки Swarovski та Nike - Air Force 1 Low / Фото: Nike

Swarovski та Nike випустили найнесподіванішу колаборацію сезону – кросівки Air Force 1 Low. В рамках нового проекту під назвою Crystal бренди випустили нову модель спортивного взуття. У продаж кросівки надійдуть у двох кольорах: чорному та білому (Triple White та Triple Black).

Особливість моделі жіночих кросівок у тому, що на шкіряну базу Air Force 1 надягають ефектні знімні накладки. Ці покриття прикрашені візерунком у поєднанні з розсипом кристалів Swarovski. Закріплені панелі великими гвинтами.

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Змінні панелі із кристалами Swarovski можна відкрутити самому. У наборі до взуття додається спеціальна викрутка відповідного кольору.

Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кросовки Swarovski та Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
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Коли кросівки надійдуть у продаж наразі невідомо. Також компанії не повідомляють і про вартість нової пари взуття.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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