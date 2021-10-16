7 пар трендових кросівок, які потрібно купити прямо зараз

Прийшов час визнати, що кросівки займають центральне місце в нашому гардеробі. Взуття, яке раніше носили тільки спортсмени, перетворилося на справжній дух епохи моди. І хоча взуття на платформі, сабо і лофери – найгарячіші тренди сезону осінь-зима 2021, модні кросівки допоможуть створити справжній стильний образ.
Популярність кросівок насамперед обумовлена їх зручністю. До того ж вони створюють безмежні можливості для експериментів.
Звичайно, у вас, напевно, вже є кілька кросівок, але ми не сумніваємося, що потрібно додати ще декілька.
У цьому сезоні варто звернути увагу на яскраві відтінки, як у ECCO, поєднання кольорів, класичні моделі, як Adidas Superstar, варіанти на платформі, з анімалістичними принтами, як у Puma, трендові бежеві пари і високі кросівки.
Ми вибрали 7 трендових моделей кросівок осіннього сезону, які можна купити вже зараз.
Яскраво-жовті кросівки ECCO, 6699 грн
Високі кросівки Reserved, 999 грн
Кросівки Adidas Superstar, 3899 грн
Кросівки з анімалістичними вставками, 3690 грн
Бежеві кросівки Marc O'Polo, 6799 грн
Різнобарвні кросівки Puma, 3990 грн
Кросівки на платформі Tommy Hilfiger, 4899 грн
Читайте також:
- Через "Гру в кальмара" продажі білих сліпонів Vans зросли на 7800%. Де такі купити
- Тільки не це: японський дизайнер створив гостроносі кросівки Nike (фото)
- Reebok випустили екокроссовкі з перероблених подушок безпеки (фото)