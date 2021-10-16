7 пар трендових кросівок, які потрібно купити прямо зараз

Осінній сезон – саме час носити кросівки з джинсами кльош, плісированими сукнями та укороченими брюками. Вибрали для вас наймодніші пари спортивного взуття сезону

Наймодніші кросівки на осінь 2021 / Фото: stradivarius.com

Прийшов час визнати, що кросівки займають центральне місце в нашому гардеробі. Взуття, яке раніше носили тільки спортсмени, перетворилося на справжній дух епохи моди. І хоча взуття на платформі, сабо і лофери – найгарячіші тренди сезону осінь-зима 2021, модні кросівки допоможуть створити справжній стильний образ.

Популярність кросівок насамперед обумовлена їх зручністю. До того ж вони створюють безмежні можливості для експериментів.

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Звичайно, у вас, напевно, вже є кілька кросівок, але ми не сумніваємося, що потрібно додати ще декілька.

У цьому сезоні варто звернути увагу на яскраві відтінки, як у ECCO, поєднання кольорів, класичні моделі, як Adidas Superstar, варіанти на платформі, з анімалістичними принтами, як у Puma, трендові бежеві пари і високі кросівки.

Ми вибрали 7 трендових моделей кросівок осіннього сезону, які можна купити вже зараз.

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Яскраво-жовті кросівки ECCO, 6699 грн

/ Фото: intertop.ua

Високі кросівки Reserved, 999 грн

/ Фото: reserved.com/

Кросівки Adidas Superstar, 3899 грн

/ Фото: adidas.com

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Кросівки з анімалістичними вставками, 3690 грн

/ Фото: ua.puma.com

Бежеві кросівки Marc O'Polo, 6799 грн

/ Фото: intertop.ua

Різнобарвні кросівки Puma, 3990 грн

/ Фото: ua.puma.com

Кросівки на платформі Tommy Hilfiger, 4899 грн

/ Фото: intertop.ua

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