Класика та трендовий колір: Олена Зеленська підкорила новим образом (фото)

Дружина президента України продовжує розвивати проєкт співпраці перших леді та джентльменів. Розповідаємо подробиці

Олена Зеленська у стильному образі / Фото: president.gov.ua

Дружина президента України Олена Зеленська, яка раніше підтримала соціальний проєкт Vogue, 9 листопада поспілкувалася по відеозв'язку з першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Дружини глав держав обговорили можливу співпрацю, спільні проекти, а також порушили важливі питання щодо гендерної рівності та безбар'єрності.

Перша леді України поділилася успіхами нашої країни за рік участі у Партнерстві Біарріц. У рамках програми почала розвиватися мережа шелтерів, з'явилися декретні відпустки для тат, розпочалася робота з подолання різниці в оплаті праці між чоловіками та жінками.

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Олена Зеленська поговорила з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог / Фото: president.gov.ua

Моєю амбіцією є не лише обмін досвідом, а й початок спільних проєктів із першими леді. Я рада, що наші відносини зберігаються, а платформа для взаємодії "м'якої сили", заснована на Київському саміті перших леді та джентльменів, лише сприяє цьому. Ізраїль – прогресивна країна, відома своїми концептуальними поглядами у багатьох процесах, нам є про що говорити, – прокоментувала Олена Зеленська.

Для відеодзвінка Олена вибрала яскравий образ – сорочку шоколадного відтінку та піджак персикового кольору. Швидше за все, брюки дружини президента були такого ж кольору.

Волосся Зеленська уклала у локони і зробила макіяж із акцентом на очі, які виділила стрілками.

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