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Олена Зеленська підтримала проєкт Vogue, присвячений героям Паралімпіади у Токіо

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
27 жовтня, 12:44
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У листопадовому номері Vogue UA представлено соціальний проєкт "Без обмежень", який знайомить з українськими атлетами
Олена Зеленська у листопадовому номері українського Vogue представила соціальний проект "Без обмежень"
Олена Зеленська у листопадовому номері українського Vogue представила соціальний проект "Без обмежень" / Фото: Vogue

Перша леді України Олена Зеленська підтримала спецпроєкт Vogue UA, у якому взяли участь українські атлети, переможці Паралімпіади у Токіо.

Соціальний проєкт отримав назву "Без обмежень". Він спрямований на здійснення загальнонаціонального захоплення спортивною мужністю та успіхами українських атлетів, які здобули 98 медалей на Паралімпіаді у Токіо. Наші спортсмени посіли п'яте місце у світі за кількістю нагород.

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У рамках проєкту спортсмени розповідають про свій шлях до медалей Паралімпіади, мрії та плани, а також труднощі, з якими стикаються.

Зліва: Євгеній Богодайко, Максим Крипак, Оксана Ботурчук, Єлизавета Мерешко, Лідія Соловйова. Справа: Наталя Морквич, Олена Зеленська, Андрій Трусов, Михайло Сербін, Анастасія Москаленко, Марина Литовченко.
Зліва: Євгеній Богодайко, Максим Крипак, Оксана Ботурчук, Єлизавета Мерешко, Лідія Соловйова. Справа: Наталя Морквич, Олена Зеленська, Андрій Трусов, Михайло Сербін, Анастасія Москаленко, Марина Литовченко. / Фото: Vogue

У реалізації проєкту допомогла перша леді України. Олена Зеленська підтримує паралімпійців у рамках власної ініціативи "Без бар'єрів", яка спрямована на ціннісні зміни у суспільній свідомості, коли рівні можливості для всіх без винятку стають головним запитом суспільства.

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Головні завдання проєкту:

  • доступність інфраструктури,
  • усунення бар'єрів у сприйнятті людей з інвалідністю,
  • можливості людей з інвалідністю виявляти свої таланти нарівні з усіма.

Я впевнена, що в кожному з нас є людинолюбство, тому намагаюсь усіма силами просувати філософію безбар'єрності в нашому суспільстві. Якщо говорити про фізичну безбар'єрність, то її буде досягнуто, коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров'я, зможе самостійно дістатися будь-якої точки: вийти у двір, відвідати супермаркет чи концерт, вирушити до іншого міста чи країни. Це буде великим кроком на шляху до суспільства щасливих людей, – каже Олена Зеленська.

Олена Зеленська, Андрій Трусов, Анастасія Москаленко
Олена Зеленська, Андрій Трусов, Анастасія Москаленко / Фото: Vogue

Олена Зеленська впевнена, що героїв-параатлетів має знати світ.

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Олена Зеленська у спецпроєкті українського Vogue
Олена Зеленська у спецпроєкті українського Vogue / Фото: Vogue

Про кожного з них можна знімати фільм, у кожного своя сильна особиста історія. Я мрію, щоб на зошитах наших школярів був не Роналду, а Максим Крипак, — каже перша леді Олена Зеленська у своєму інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська у блузі з принтом саламандри представила гід з коректного спілкування (фото).

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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