Одягнутися в стилі Олени Зеленської: 3 смарагдових костюма Zara (фото, ціни)

Перша леді України завжди виглядає стильно і відповідно до протоколу. Розповідаємо, як легко повторити образ Олени Зеленської

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Zara

Олена Зеленська вміє вражати вибором нарядів. Так, днями перша леді України з'явилася в ефектній блузі з принтом саламандри, а зараз користувачі Мережі помітили і оновлення на офіційній сторінці Олени в Facebook.

Прес-служба першої леді країни оновила портретний знімок, на якому Зеленська позує в смарагдовому діловому костюмі. Волосся дружини президента акуратно зачесані, в макіяжі вона дотримувалася нейтральної палітри з сірими і димчастими тінями. Червоний лак для нігтів і золоті сережки – відмінні аксесуари.

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Новий портрет Олени Зеленської в Facebook / Фото: president.gov.ua

Ми надихнулися розкішним образом Олени Зеленської та вибрали три варіанти класичних ділових костюмів смарагдового кольору, які можна купити в Zara.

Двобортний піджак приталеного крою з брюками кльош

Багато хто вважає смарагдовий складним кольором, до якого важко підібрати аксесуари. Сам колір костюма і так привертає увагу, тому комбінуйте його з золотими прикрасами середнього розміру, білими або пісочного кольору лонгсліви.

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Піджак 2899 грн, брюки 1499 грн / Фото: Zara

Блейзер в стилі рустик з укороченими брюками

Такий костюм універсальний. З туфлями-човниками або класичними ботильйони його можна надягати в офіс, а з черевиками на товстій підошві або білими кросівками – для походу в кіно або на вечерю з друзями.

Піджак 2299 грн, брюки 1499 грн / Фото: Zara

Жилет і брюки з розрізами

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Замініть класичний варіант піджака на модні жилетки. У парі з брюками з розрізами ваш образ буде не менше трендовим. Носити такий костюм можна з сорочками, блузами, в'язаними светрами і лонгслівами. Порада: вибирайте взуття з фантазійними підборами і яскравих кольорів. Розрізи на брюках вигідно їх підкреслять.

Жилет 2299 грн, брюки 1499 грн / Фото: Zara

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