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1 вересня: кращі стритстайл-образи батьків

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
1 вересня, 14:39
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Сьогодні вся країна відзначає День знань і перший навчальний день-2021. Розглядаємо образи стильних батьків, які відвели дітей до школи
Ксенія Мішина, Поліна Неня, Маша Єфросиніна
Ксенія Мішина, Поліна Неня, Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/misha.k.ua, Instagram/polinanenia

Як і будь-які інші, українських зірки – батьки першокласників, першого вересня відвозять своїх дітей вранці в школу. І, як і належить, виглядають при цьому супер стильно!

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Ми вибрали найстильніші стритстайл-образи батьків, які в цьому році відвезли дітей на святкову лінійку.

Мами і тата ділилися своїми знімками в Instagram, на яких вони позували в трендових ділових костюмах, casual-образах, романтичних сукнях, комфортних спортивних костюмах і, безсумнівно, з посмішками на обличчі.

Поки багато хто з нас, незалежно від віку, радіють в цей день тому, що їм не потрібно йти до школи, для батьків школярів, безумовно, це самий зворушливий момент.

Розглядаємо трендові образи зірок і просто стильних батьків.

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Тетяна Тєрєхова
Тетяна Тєрєхова / Фото: instagram.com/terehovat/

Олена Рева
Олена Рева / Фото: instagram.com/elenareva_personal/

Дивіться ролик про те, як проходить перше вересня в школах Києва:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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