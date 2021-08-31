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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

5 стильних ідей, як мамі одягнутися на 1 вересня в останню хвилину

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
31 серпня, 17:00
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Найголовніше завдання, яке стояло перед мамами напередодні осіннього сезону – зібрати дитину в школу. Поки ми стрімголов носилися по магазинах, забувши про себе, розповідаємо, як стильно виглядати в перший день осені
/ Фото: instagram.com/victoriabeckham, reserved.com/, instagram.com/vishivanku_vilni_ludi/

Для багатьох мам перше вересня – це як перший вихід в світ. У той час як головна робота жінок в основному пов'язана з виконанням материнських обов'язків, виглядати доречно і стильно – мрія багатьох.

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Як показує практика, більшість з нас планують свої образи напередодні ввечері першого вересня. У будь-якому випадку, цей день може стати фантастичним показом мод, який обов'язково варто відвідати.

Ми вирішили вивчити головні тренди осені і вибрати кілька важливих підказок, як стильно можна їх інтерпретувати, щоб відвести дитину в школу.

В етно-стилі

Найпростіший спосіб виглядати стильно на святковій лінійці – вишиванка. Комбінуйте її з джинсами, брюками, спідницями або ж подовженими шортами. Ще простіше? Сукня в етно-стилі завжди виручить в будь-якій ситуації, коли потрібно виглядати доречно і святково.

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Діловий костюм

Не бійтеся одягати класичні ділові костюми для походу в школу. Цей наряд максимально практичний, так як вам не важко буде швидко відправитися в ньому в офіс.

Костюм Anna Yakovenko
Костюм Anna Yakovenko / Фото: annayakovenko.com

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Костюм Anna Yakovenko
Костюм Anna Yakovenko / Фото: annayakovenko.com

Шкіряна спідниця

Сама трендова річ сезону осінь – 2021. Її можна носити з туфлями-човниками, кедами, гостроносими черевиками на низькому ходу і ботильйонами на підборах. Ще вона максимально універсальна. Одягайте до неї світшоти, в'язані светри або лонгсліви.

Спідниця Must Have
Спідниця Must Have / Фото: musthave.ua

Спідниця Reserved
Спідниця Reserved / Фото: reserved.com/

Джинси

Якщо ви думали, що джинси – це основа casual-образу, то помилялися. Щоб доречно виглядати на лінійці, поєднуйте їх з піджаками і сорочками. Порада: вибирайте оверсайз жакет для скінні-джинс, а укорочений для джинс-кльош.

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Джинси Mango
Джинси Mango / Фото: shop.mango.com/

Джинси Zara
Джинси Zara / Фото: zara.com

Романтичні сукні в квітковий принт

Найелегантніший приклад, як одягнутися на перше вересня, продемонструвала Кейт Міддлтон, коли вперше відвела до школи принцесу Шарлотту. Герцогиня Кембриджська вибрала жіночне плаття в квітковий принт. Подібні варіанти вже давно експлуатують модні дизайнери, як, наприклад, Victoria Beckham.

Дивіться в ролику, як проходять уроки в школах :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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