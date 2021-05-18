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55-річна Ассія Ахат вразила кубиками преса у басейну в Туреччині (фото)

Сьогодні, 17:21

Артистка вирішила провести травневі свята на Середземноморському узбережжі. Під час відпочинку біля басейну співачка показала свою фігуру

Ассія Ахат
Ассія Ахат
Фото: прес-служба

Скрипалька і співачка Ассія Ахат, яка раніше випустила кавер на пісню Ірини Білик "Ти мій", блиснула розкішною фігурою в Туреччині. 55-річна артистка продемонструвала не тільки струнку фігуру, але і кубики преса. Навіть на відпочинку зірка не проводить весь час лежачи біля басейну з коктейлями, а активно займається спортом і п'є оздоровчі шийки.

За словами Асії Ахат, яка зараз готує новий студійний альбом, ця відпустка стала для неї не такою, як попередні, повідомляє пресслужба співачки.

"За останні пів року я кілька разів була в Туреччині, але мені здається, що всю красу цієї країни я по-справжньому оцінила тільки зараз. Мене настільки надихнули гори і море, що, можливо, в новому альбомі прозвучать турецькі нотки", – сказала Ассія Ахат.

За здоров'ям зірка стежить і на відпочинку.

Ассія Ахат в купальнику в Туреччині
Ассія Ахат в купальнику в Туреччині
Фото: прес-служба

"Так сталося, що під час моєї поїздки, в Туреччині оголосили локдаун, і практично всі розваги для активного відпочинку, були заборонені. Але оскільки я звикла до того, що кожен мій ранок починається з тренування і розтяжки, навіть в Туреччині, де, здавалося б, можна просто провести весь день на пляжі, я відправлялася в спортзал і займалася. На відпочинку втратити фізичну форму дуже легко, а я не можу собі цього дозволити. Зараз мені дуже подобається, як я виглядаю", – поділилася Ассія Ахат.

Ассія Ахат в купальнику
Ассія Ахат в купальнику
Фото: прес-служба

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