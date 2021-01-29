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Лише одне слово: Кейт Міддлтон розповіла, що думає про дистанційне навчання

Сьогодні, 11:41

Через карантин герцогині Кембриджській довелося стати вчителем

Напевно, локдаун став причиною, чому в 2020 році Кейт Міддлтон назвали найледачішою в королівській родині. У герцогині Кембриджської відбулася онлайн-зустріч з іншими батьками, на якій обговорили дистанційне навчання. Про це пише People.

Біль всіх батьків – дистанційне навчання Кейт охарактеризувала одним словом.

"Виснажливе", – сказала Кейт.

Потім вона пояснила, що в кінці дня після всіх уроків почувається дуже втомленою.

Найгірше герцогині Кембриджської дається математика. Також вона зазначила, що принц Вільям для неї опора та підтримка

Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Ще Кейт розповіла про нову професію, яку їй довелося освоїти під час карантину.

"Я думаю, під час ізоляції ми повинні були взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам в нашому житті. Під час локдауна я стала перукарем, на превеликий жах моїх дітей ", – розповіла дружина принца Вільяма.

Раніше ми писали про суперництво між Кейт Міддлтон і її сестрою Піпою.

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