Лише одне слово: Кейт Міддлтон розповіла, що думає про дистанційне навчання

Через карантин герцогині Кембриджській довелося стати вчителем

Напевно, локдаун став причиною, чому в 2020 році Кейт Міддлтон назвали найледачішою в королівській родині. У герцогині Кембриджської відбулася онлайн-зустріч з іншими батьками, на якій обговорили дистанційне навчання. Про це пише People.

Біль всіх батьків – дистанційне навчання Кейт охарактеризувала одним словом.

"Виснажливе", – сказала Кейт.

Потім вона пояснила, що в кінці дня після всіх уроків почувається дуже втомленою.

Найгірше герцогині Кембриджської дається математика. Також вона зазначила, що принц Вільям для неї опора та підтримка

Ще Кейт розповіла про нову професію, яку їй довелося освоїти під час карантину.

"Я думаю, під час ізоляції ми повинні були взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам в нашому житті. Під час локдауна я стала перукарем, на превеликий жах моїх дітей ", – розповіла дружина принца Вільяма.

Раніше ми писали про суперництво між Кейт Міддлтон і її сестрою Піпою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися