У Кейт Міддлтон і принца Вільяма поповнення в родині
Брат Кейт Міддлтон подарував парі собаку
У листопаді минулого року Кейт Міддлтон і принц Вільям втратили чотириногого друга – Лупо. Схоже, через деякий час пара готова впустити до свого будинок нового пса. Про це повідомляє People.
У герцогів Кембриджських з'явився новий член родини. Восьмимісячного чорного цуценя спанієля подарував брат герцогині Джеймс Міддлтон. Разом з дружиною він займається розведенням цієї породи протягом багатьох років.
"Нове цуценя чудове, і вся сім'я в захваті", – розповів друг Кейт і Вільяма.
Як назвали собаку поки невідомо. Фани королівської сім'ї вже знайшли фото, як виглядає собака герцогів Кембриджських.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як Кейт Міддлтон відсвяткувала свій день народження .
Раніше стало відомо про таємну резиденцію Кейт Мідлтон і принца Вільяма.
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