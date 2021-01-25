У Кейт Міддлтон і принца Вільяма поповнення в родині

Брат Кейт Міддлтон подарував парі собаку

У листопаді минулого року Кейт Міддлтон і принц Вільям втратили чотириногого друга – Лупо. Схоже, через деякий час пара готова впустити до свого будинок нового пса. Про це повідомляє People.

У герцогів Кембриджських з'явився новий член родини. Восьмимісячного чорного цуценя спанієля подарував брат герцогині Джеймс Міддлтон. Разом з дружиною він займається розведенням цієї породи протягом багатьох років.

"Нове цуценя чудове, і вся сім'я в захваті", – розповів друг Кейт і Вільяма.

Як назвали собаку поки невідомо. Фани королівської сім'ї вже знайшли фото, як виглядає собака герцогів Кембриджських.

Брат Кейт Міддлтон з новою собакою герцогів Кембриджських Фото: Instagram.com

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як Кейт Міддлтон відсвяткувала свій день народження .

Раніше стало відомо про таємну резиденцію Кейт Мідлтон і принца Вільяма.

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