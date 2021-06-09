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Дава звинуватив Zivert в лицемірстві через лайк під коментом Крапівіної

Сьогодні, 16:22

Давид Манукян продовжує коментувати скандал Нателлою Крапівіної і Філіпа Кіркорова. Репер звернув увагу на лайк співачки Zivert і записав до неї звернення

Дава звинуватив Zivert в лицемірстві
Дава звинуватив Zivert в лицемірстві
Фото: instagram.com/_zivert, instagram.com/dava_m

Репер Давид Манукян встиг відреагувати на слова Нателли Крапівіної , що таких як він і Філіп Кіркоров "на Кавказі розчленовують на шашлики". Тепер же репер додивився, що співачка Zivert поставила лайк під тим самим коментарем вже експродюсера Світлани Лободи.

Дава не став мовчати і записав InstaStories . Він зазначив, що у Zivert хороші стосунки з Філіпом Кіркоровим і він не розуміє, як співачка могла підтримати такий коментар.

"Посміхалася в обличчя Філіпу, а після підтримала висловлення про те, що нас потрібно" відправити на шашлики "! Серйозно? Чи це не верх лицемірства ?! А як же сенс у твоїй музиці про любов? Сподіваюся, це просто помилка", – написав Дава.

Як додав Дава, він сподівається, що Філіп зверне увагу на цей лайк Zivert і більше не буде з нею записувати спільні треки.

"Філіп Кіркоров, сподіваюся, що у вас більше не буде спільних треків з людьми, які в втиху підтримують висловлювання, що потрібно відправити вас на шашлики. При цьому посміхаються в обличчя і говорять, що в їхній музиці є великий сенс", – написав репер .

Сама Zivert поки не відреагувала на InstaStories Дави. Філіп Кіркоров теж мовчить.

Зазначимо, Нателла Крапівіна різко висловилася не тільки про епатажну появу Філіпа Кіркоров і Дави на премії МУЗ-ТВ, а й розкритикувала захід у цілому.

"Короткі підсумки премії МУЗ-ТВ: шоубізнес все більше нагадує цирк виродків, виняток – кілька артистів, які зберегли внутрішню культуру і повагу до професії. Моргенштерн – ньюсмейкер від бога. Всім нас*ати, хто отримав тарілки, але його спіч увійде в історію шоу-бізнесу ", – написала експродюсер Лободи.

Дивіться інтерв'ю Нателлою Крапивиной Ксенії Собчак, де продюсер пояснила своє ставлення до Дави Манукяна:

Раніше ми розповідали, хто із зірок вже прокоментував скандал Філіпа Кіркоров і Нателли Крапівіної.

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