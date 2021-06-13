У Києві відбулася кінопремія Золота Дзиґа-2021: головні моменти церемонії та імена лауреатів

12 червня відбулася урочиста церемонія нагородження П'ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа", під час якої були оголошені імена лауреатів в 23 номінаціях

Церемонія кінопремії "Золота Дзиґа-2021" Фото: прес-служба

Ведучими церемонії нагородження "Золота Дзиґа-2021", імена переможців якої були названі вчора ввечері, стали Дар'я Трегубова та Олег Панюта. Захід розпочався з привітального слова Голови Наглядової ради Української кіноакадемії, президентки Одеського міжнародного кінофестивалю, засновниці та керівного партнера венчурного фонду TA Ventures, засновниці онлайн-платформи Dzyga MDB Вікторії Тігіпко.

"Кіноіндустрія повертається до активного життя. Українські фільми продовжують завойовувати нагороди на міжнародних фестивалях. Сьогодні ми нагороджуємо найкращих в українському кіно і яким би нелегким не був цей рік – але у нас є чим пишатись. Загалом у нашій сьогоднішній пост-ковідній реальності важливий максимальний фокус на національне кіно. Потрібно розвивати нетворкінг-майданчики, де українські професіонали матимуть змогу обмінюватись досвідом і знаннями, відкривати великі прем’єрні кінозали, посилювати піар і впізнаваність українських кінозірок", – зазначила Вікторія Тігіпко.

Вікторія Тігіпко на кінопремії "Золота Дзиґа-2 021" Фото: прес-служба

Режисер Роман Балаян отримав почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа. Нагороду йому вручив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагороду "Відкриття року" Наталці Ворожбит вручив продюсер та голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв.

Лауреаткою номінації "Найкращий грим" стала Марія Петровська ("Безславні кріпаки").

Марія Петровська отримала нагороду за "Найкращий грим" у фільмі "Безславні кріпаки" Фото: прес-служба

Нагороду за "Найкращий дизайн костюмів" отримали Галина Отенко та Марія Керо за роботу над стрічкою "Толока". Переможцями у номінації "Найкращий звук" назвали Ігора Барбу та Бориса Петера із фільмом "В. Сильвестров".

Марія Керо на червоній доріжці кінопремії "Золота Дзиґа" Фото: прес-служба

Премію за "Найкращий монтаж" отримав Валентин Васянович, а переможцем у номінації "Найкраща робота художника-постановника" став Владлен Одуненко, який працював над фільмом "Атлантида".

Нагорода за "Найкращий монтаж" дісталася Валентину Васяновичу Фото: прес-служба

Нагороду за "Найкращу музику" отримав Антон Байбаков з фільмом "Черкаси".

Композитор Антон Байбаков Фото: прес-служба

"Найкращі візуальні ефекти" кіноакадеміки побачили у фільмі "Атлантида", які створював Олексій Москаленко.

Актори стрічки "Погані дороги" Ігор Колтовський та Оксана Вороніна отримали статуетки за "Найкращу чоловічу роль другого плану" та "Найкращу жіночу роль другого плану" відповідно.

Наталія Ворожбит і Оксана Вороніна на Кінопремії "Золота Дзиґа-2021" Фото: прес-служба

Ігор Колтовский Фото: прес-служба

"Найкращим короткометражним анімаційним фільмом" стала стрічка "Історія України за 5 хвилин" (реж. Сашко Даниленко). Генеральний продюсер компанії Star Media Влад Ряшин вручив стрічці "Бульмастиф" (реж. Анастасія Буковська) нагороду за "Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)".

Команда фільму "Бульмастиф" (реж. Анастасія Буковская) отримує нагороду "Золота Дзиґа-2021" Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Премію за "Найкращий сценарій" присудили Наталці Ворожбит та її стрічці "Погані дороги".

Наталія Ворожбит отримала нагороду за "Найкращий сценарій" фільму "Погані дороги" Фото: прес-служба

Лауреатом в номінації "Найкраща операторська робота" став Валентин Васянович. "Найкращою піснею" стала "Пола-ла-ла" гурту Dakh Daughters та Софії Байбакової, що звучала у фільмі "Віктор_Робот".

Пісня "Пола ла-ла" Dakh Daughters і Софії Байбакової отримала "Золоту Дзиґу" Фото: прес-служба

Виконавча директорка Української кіноакадемії та Одеського міжнародного кінофестивалю, співзасновниця платформи Dzyga MDB Анна Мачух оголосила переможця у новій номінації – "Найкращий ігровий серіал".

Анна Мачух на червоній доріжці Національної кінопремії Фото: прес-служба

Цю нагороду отримали автори серіалу "Спіймати Кайдаша".

Шоуранерка серіалу "Спіймати Кайдаша" – Наталка Ворожбит Фото: прес-служба

"Найкращим документальним фільмом" стала стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин". Юрій Кулініч з "Поганих доріг" отримав премію за "Найкращу чоловічу роль", а Марина Кошкіна з фільму "Забуті" – за "Найкращу жіночу роль".

Юрій Кулинич став "Найкращим актором" на кінопремії "Золота Дзиґа-2021" Фото: прес-служба

Марина Кошкіна отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль" Фото: прес-служба

Голова Правління Української кіноакадемії Пилип Іллєнко вручив Валентину Васяновичу премію "Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)".

Валентин Васянович став найкращим режисером року на кінопремії "Золота Дзиґа-2021" Фото: прес-служба

Павло Сушко, заступник голови Комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, вручив "Премію глядацьких симпатій" фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Саме за цю стрічку проголосувало найбільше глядачів.

Команда фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" Фото: прес-служба

"Найкращим фільмом" 5-ї Національної кінопремії "Золота Дзиґа" стала стрічка Валентина Васяновича "Атлантида". Нагороду автору вручила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Кадр з фільму "Атлантида" Фото: Скріншот з YouTube

"З кожним роком ми бачимо, як українське кіно додає не тільки в кількості, але й – головне – в якості. Конкуренція велика, тож кожен номінант "Золотої Дзиґи" – вже переможець", – зазначила Марина Кудерчук.

Марина Кудерчук на червоній доріжці кінопремії "Золота Дзиґа" Фото: прес-служба

Вперше на "Золотій Дзизі" відзначили фільм за доступність для людей з порушенням зору або слуху. Премією за "Найкращий доступний фільм" від організації людей з інвалідністю "Fight for Right" нагородили стрічку "Забуті".

Чесність і достовірність оприлюднених результатів голосування підтвердила аудиторсько-консалтингова компанія Kreston GCG, що є офіційним аудитором П’ятої Національної кінопремії.

Дивіться в сюжеті інтерв'ю зі знаменитим актором Андрієм Ісаєнко ("Кіборги"):

Раніше ми розповіли про фільм "Атлантида", який отримав шість нагород кінопремії "Золота Дзиґа-2021".

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