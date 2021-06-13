В Киеве состоялась кинопремия Золота Дзиґа-2021: главные моменты церемонии и имена лауреатов

12 июня состоялась торжественная церемония награждения Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", во время которой были объявлены имена лауреатов в 23 номинациях

Церемония кинопремии "Золота Дзиґа-2021" Фото: пресс-служба

Ведущими церемонии награждения "Золота Дзиґа-2021", имена победителей которой были названы вчера вечером, стали Дарья Трегубова и Олег Панюта. Мероприятие началось с приветственного слова Председателя Наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президента Одесского международного кинофестиваля, основательницы и управляющего партнера венчурного фонда TA Ventures, основательницы онлайн-платформы Dzyga MDB Виктории Тигипко.

"Киноиндустрия возвращается к активной жизни. Украинские фильмы продолжают завоевывать награды на международных фестивалях. Сегодня мы награждаем лучших в украинском кино и каким бы нелегким ни был этот год – но у нас есть чем гордиться. В целом в нашей сегодняшней пост-ковидний реальности важен максимальный фокус на национальном кино. Нужно развивать нетворкинг-площадки, где украинские профессионалы смогут обмениваться опытом и знаниями, открывать большие премьерные кинотеатры, усиливать пиар и узнаваемость украинских кинозвезд", – отметила Виктория Тигипко.

Режиссер Роман Балаян получил почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа. Награду ему вручил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Награду "Открытие года" Наталье Ворожбит вручил продюсер и глава Совета по государственной поддержке кинематографии Артем Колюбаев.

Лауреатом номинации "Лучший грим" стала Мария Петровская ("Бесславные крепостные").

Мария Петровская получила награду за "Лучший грим" в фильме "Бесславные крепостные" Фото: пресс-служба

Награду за "Лучший дизайн костюмов" получили Галина Отенко и Мария Керо за работу над фильмом "Толока". Победителями в номинации "Лучший звук" назвали Игоря Барбу и Бориса Петера с фильмом "В. Сильвестров".

Мария Керо на красной дорожке кинопремии "Золота Дзиґа" Фото: пресс-служба

Премию за "Лучший монтаж" получил Валентин Васянович, а победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" стал Владлен Одуненко, который работал над фильмом "Атлантида".

Награда за "Лучший монтаж" досталась Валентину Васяновичу Фото: пресс-служба

Награду за "Лучшую музыку" получил Антон Байбаков с фильмом "Черкассы".

Композитор Антон Байбаков Фото: пресс-служба

"Лучшие визуальные эффекты" киноакадемики увидели в фильме "Атлантида", которые создавал Алексей Москаленко.

Актеры фильма "Плохие дороги" Игорь Колтовский и Оксана Воронина получили статуэтки за "Лучшую мужскую роль второго плана" и "Лучшую женскую роль второго плана" соответственно.

Наталья Ворожбит и Оксана Воронина на Кинопремии "Золота Дзиґа-2021" Фото: пресс-служба

Игорь Колтовский Фото: пресс-служба

"Лучшим короткометражным анимационным фильмом" стала лента "История Украины за 5 минут" (реж. Саша Даниленко). Генеральный продюсер компании Star Media Влад Ряшин вручил ленте "Бульмастиф" (реж. Анастасия Буковская) награду за "Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова)".

Команда фильма "Бульмастиф" (реж. Анастасия Буковская) получает награду "Золота Дзиґа-2021" Фото: facebook.com/dovzhenko.centre

Премию за "Лучший сценарий" присудили Наталье Ворожбит и ее ленте "Плохие дороги".

Наталья Ворожбит получила награду за "Лучший сценарий" фильма "Плохие дороги" Фото: пресс-служба

Лауреатом в номинации "Лучшая операторская работа" стал Валентин Васянович. "Лучшей песней" стала "Пола ла-ла" группы Dakh Daughters и Софии Байбаковой, звучавшая в фильме "Виктор_Робот".

Песня "Пола ла-ла" Dakh Daughters и Софии Байбаковой получила "Золоту Дзиґу" Фото: пресс-служба

Исполнительный директор Украинского киноакадемии и Одесского международного кинофестиваля, соучредитель платформы Dzyga MDB Анна Мачух объявила победителя в новой номинации – "Лучший игровой сериал". Награду получили авторы "Поймать Кайдаша".

Анна Мачух на красной дорожке Национальной кинопремии Фото: пресс-служба

"Лучшим документальным фильмом" стала лента "Земля голубая, будто апельсин".

Актер Юрий Кулинич с "Плохих дорог" получил премию за "Лучшую мужскую роль", а Марина Кошкина из фильма "Забытые" – за "Лучшую женскую роль".

Юрий Кулинич стал "Лучшим актером" на кинопремии "Золота Дзиґа-2021" Фото: пресс-служба

Марина Кошкина получила награду за "Лучшую женскую роль" Фото: пресс-служба

Председатель Правления Украинской киноакадемии Филипп Ильенко вручил Валентину Васяновичу премию "Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Г. Ильенко)".

Валентин Васянович стал лучшим режиссером года на кинопремии "Золота Дзиґа-2021" Фото: пресс-служба

Павел Сушко, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, вручил "Премию зрительских симпатий" фильму "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество". Именно за эту ленту проголосовало больше всего зрителей.

Команда фильма "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество Фото: пресс-служба

"Лучшим фильмом" V Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" стала лента Валентина Васяновича "Атлантида". Награду автору вручила председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: Скриншот из YouTube

"С каждым годом мы видим, как украинское кино добавляет не только в количестве, но и – главное – в качестве. Конкуренция большая, поэтому каждый номинант "Золота Дзиґа" – уже победитель", – отметила Марина Кудерчук.

Марина Кудерчук на красной дорожке кинопремии "Золота Дзиґа" Фото: пресс-служба

Впервые на кинопремии "Золота Дзиґа" отметили фильм за доступность для людей с нарушением зрения или слуха. Премией за "Лучший доступный фильм" от организации людей с инвалидностью "Fight for Right" наградили киноленту "Забытые".

Честность и достоверность обнародованных результатов голосования подтвердила аудиторско-консалтинговая компания Kreston GCG, являющейся официальным аудитором Пятой Национальной кинопремии.

Смотрите в сюжете интервью со знаменитым актером Андреем Исаенко ("Киборги"):

Ранее мы рассказали о фильме "Атлантида", который получил шесть наград кинопремии "Золота Дзиґа-2021".

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