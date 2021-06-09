"Золота Дзиґа-2021": найкращий фільм на думку глядачів – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Переможця в номінації "Премія глядацьких симпатій" обирали самі глядачі. Протягом місяця на сайті "Сьогодні" тривало онлайн-голосування за найкращий фільм

Григорій Бакланов у фільмі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" Фото: dzygamdb.com

Лауреатом "Премії глядацьких симпатій" в рамках П'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021", яка раніше запустила цікавий челендж з кіношниками, став фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Кінострічка режисера Михайла Кострова набрала найбільшу кількість голосів. Нагорода вручатиметься вже вчетверте.

"Премія глядацьких симпатій" – не просто нагорода в межах Кінопремії "Золота Дзиґа". Це певний зріз інтересів та уподобань глядача, а також показник ефективності промокампанії кожної стрічки. Цьогоріч ми побачили, що глядачі не просто готові дивитися українське кіно. Вони вболівають за нього, пишаються ним та радіють перемогам. Це і є підтвердженням того, що кіно завжди знайде свого глядача, навіть у непрості для індустрії часи", – зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" Фото: dzygamdb.com

Всього на "Премію глядацьких симпатій" претендувало 26 фільмів, що стало рекордною кількістю номінантів на цю нагороду в історії Кінопремії "Золота Дзиґа".

Чесність і достовірність оприлюднених результатів голосування підтвердила аудиторсько-консалтингова компанія Kreston GCG, що є офіційним аудитором П’ятої Національної кінопремії.

Нагадаємо, що урочиста церемонія нагородження лауреатів у всіх 23 номінаціях відбудеться 12 червня.

Списком всіх номінантів на "Золоту Дзиґу" ми ділилися тут.

Дивіться інтерв'ю із зіркою серіалу "Кришталеві вершини" Віталієм Салієм:

Раніше стало відомо, що режисер фільму "Погані дороги" Наталя Ворожбит перемогла в номінації "Відкриття року" на кінопремії "Золота Дзиґа".

Також ми робили огляд 7 переможців кінопремії "Золота Дзиґа-2020", які ви можете подивитися онлайн.

Всі подробиці в спецтемі Золота Дзиґа-2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися