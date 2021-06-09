Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Золота Дзиґа-2021": найкращий фільм на думку глядачів – Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Вчора, 17:00

Переможця в номінації "Премія глядацьких симпатій" обирали самі глядачі. Протягом місяця на сайті "Сьогодні" тривало онлайн-голосування за найкращий фільм

Григорій Бакланов у фільмі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Григорій Бакланов у фільмі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Фото: dzygamdb.com

Лауреатом "Премії глядацьких симпатій" в рамках П'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа-2021", яка раніше запустила цікавий челендж з кіношниками, став фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Кінострічка режисера Михайла Кострова набрала найбільшу кількість голосів. Нагорода вручатиметься вже вчетверте.

"Премія глядацьких симпатій" – не просто нагорода в межах Кінопремії "Золота Дзиґа". Це певний зріз інтересів та уподобань глядача, а також показник ефективності промокампанії кожної стрічки. Цьогоріч ми побачили, що глядачі не просто готові дивитися українське кіно. Вони вболівають за нього, пишаються ним та радіють перемогам. Це і є підтвердженням того, що кіно завжди знайде свого глядача, навіть у непрості для індустрії часи", – зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"
Фото: dzygamdb.com

Всього на "Премію глядацьких симпатій" претендувало 26 фільмів, що стало рекордною кількістю номінантів на цю нагороду в історії Кінопремії "Золота Дзиґа".

Чесність і достовірність оприлюднених результатів голосування підтвердила аудиторсько-консалтингова компанія Kreston GCG, що є офіційним аудитором П’ятої Національної кінопремії.

Нагадаємо, що урочиста церемонія нагородження лауреатів у всіх 23 номінаціях відбудеться 12 червня.

Списком всіх номінантів на "Золоту Дзиґу" ми ділилися тут.

Дивіться інтерв'ю із зіркою серіалу "Кришталеві вершини" Віталієм Салієм:

Раніше стало відомо, що режисер фільму "Погані дороги" Наталя Ворожбит перемогла в номінації "Відкриття року" на кінопремії "Золота Дзиґа".

Також ми робили огляд 7 переможців кінопремії "Золота Дзиґа-2020", які ви можете подивитися онлайн.

Всі подробиці в спецтемі Золота Дзиґа-2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Каннський кінофестиваль оголосив програму. Українська стрічка теж в списку Дивіться епічний трейлер найочікуванішого в Україні історичного екшену - Довбуш (відео) Вийшов трейлер "Мої думки тихі 2". Настільки крутий, що в Мережі сподіваються, що це не жарт (відео)
Золота Дзиґа українське кіно
Реклама

Новини партнерів

Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 12:06Зірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Сьогодні, 11:43Travel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які лікувальні властивості

Сьогодні, 08:51Фаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

Сьогодні, 07:10Events

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Сьогодні, 05:20Фаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Вчора, 20:38Психо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

Вчора, 18:24Смачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

Вчора, 16:02Events

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

8 червняСмачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

8 червняЗірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

8 червняМодно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

8 червняФаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

8 червняЗірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

8 червняЗірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

8 червняСмачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

Новини партнерів

Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти