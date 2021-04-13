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Телеканал Україна стане ексклюзивним транслятором Оскара-2021

Сьогодні, 12:45

93-тя церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі, 25 квітня. Подивитися онлайн її можна буде на телеканалі Україна

Восьмий рік поспіль телеканал "Україна" отримав права на ексклюзивну пряму трансляцію церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу "Оскар".

93-а церемонія пройде в Лос-Анджелесі, а глядачі телеканалу "Україна" отримають унікальну можливість стати свідками головної події у світовій кіноіндустрії і разом з усім світом спостерігати за врученням нагород в галузі кіно.

Фото: телеканал "Україна"

Цього року церемонія вручення "Оскар" була перенесена з лютого на квітень у зв'язку з пандемією COVID-19 у світі. Незважаючи на зміни, організатори докладають усіх зусиль для того, щоб зробити подію найочікуванішим вечром в світі кіноіндустрії.

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Захід відбудеться 25 квітня на Юніон-Стейшн в центрі Лос-Анджелеса з прямими включеннями із голлівудського кінотеатру "Долбі", а також супутніх майданчиків по всьому світу.

Номінанти премії "Оскар" в 23 категоріях були оголошені 15 березня 2021 року. Уже відомо, що спеціальну нагороду імені Джина Гершолта присудили акторові, режисерові, продюсеру і сценаристу Тайлеру Перрі та організації Motion Picture & Television Fund, яка допомагає працівникам кіноіндустрії з обмеженими ресурсами.

Показ церемонії запланований у більш ніж 200 країнах, серед яких і Україна. Завдяки прямій трансляції на телеканалі "Україна" глядачі стануть свідками найпрестижнішої і найкрасивішої кінопремії світу.

Дивіться церемонію вручення премії "Оскар" ® в ефірі телеканалу "Україна"!

Раніше повідомлялося, що фільм "Чудо-жінка: 1984" висунули на "Оскар-2021" у всіх категоріях.

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