"Маска" на телеканалі "Україна" – найпопулярніше шоу року

Команда проекту вже працює над неймовірними образами для другого сезону шоу "Маска"

Грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна", фінал якого відбувся в суботу, 10 квітня , Стало кращою розважальною програмою з початку року на українському телебаченні. "Маска" отримала найвищі показники перегляду серед праймових розважальних шоу за всіма основними аудиторіями: 18-54 (міста 50 тис. +), 14-60 (міста 50 тис. +), 18+ (міста 50 тис. +), 4 + (вся Україна).

За аудиторією 18-54 (міста 50 тис. +) *, Середня частка (shr) шоу "Маска" становить – 17,07%, рейтинг (rat) – 5,1%; по аудиторії 14-60 (міста 50 тис. +) **, частка – 18,68%, рейтинг – 5,79%; за аудиторією 18+ (міста 50 тис. +) ***, частка – 23,72%, рейтинг – 8,92%; по аудиторії 4+ (вся Україна) ****, частка – 21,45%, рейтинг – 7,38%. Показники "Маски" істотно перевищили показники інших праймових шоу, які виходять на українських телеканалах в 2021 році.

"Маска" на телеканалі "Україна" – найпопулярніше шоу року Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Кожен випуск "Маска" в день прем'єри був беззаперечним лідером глядацьких переваг і кращою програмою дня за всіма основними аудиторіями. Охоплення всіх випусків шоу в ефірі телеканалу "Україна" перевищив 14 млн глядачів.

Так само високі досягнення Діджитал-майданчиків "Маска" на YouTube, в Instagram, Facebook і TikTok, створених спеціально до прем'єри шоу. Кількість унікальних користувачів YouTube-каналу шоу перевищила 5,5 млн. Всі публікації на YouTube-каналі шоу в день фіналу зібрали 31 520 004 переглядів, всього за переглядом "Маска" на YouTube користувачі провели понад 7,8 млн годин. У березні YouTube-канал української "Маски" отримав "Срібну кнопку", і до фіналу налічував 125 000 передплатників. TikTok-канал шоу також вже має 118 000 передплатників, а відео, в якому Олег Винник не впізнав власну пісню, набрало більше 2,8 млн переглядів.

Україна стала 30-ю країною, яка адаптувала всесвітньо відомий формат The Masked Singer. Творча команда шоу внесла в українську адаптацію багато унікальних рішень, яких ще не бачила жодна країна. Українська "Маска" складалася з рекордних 12 епізодів, для яких було створено 22 унікальних костюма, дизайн, жодного з яких не повторювався з костюмами ніякої іншої країни. У шоу телеканалу "Україна" з'явилися унікальні українські персонажі – Буряк, Мольфар, Коза і крапанки.

Для української адаптації була розроблена абсолютно нова, інноваційна сцена з неймовірними масками-екранами і 3D ефектами. Вперше ведущий шоу міняв свій образ в кожному епізоді. Команда проекту придумала для Володимира Остапчука 11 оригінальних образів від Термінатора до Ельзи, тоді як до України образ ведучого був тільки один – класичний смокінг. В українській "Масці" вперше сховали п'ятого, "таємного", детектива під маскою і відкрили його лише в ефірі. Цим детективом, нагадаємо, став Олег Винник, який переховувався за маскою Буйвола. Оригінальною ідеєю Діджитал-команди телеканалу "Україна" стало унікальне BackShow для Діджитал-майданчиків проекту і його таємничий ведущий Містер Маска.

Правовласник формату, компанія Fremantle, високо оцінила креативні рішення української команди шоу і планує надалі пропонувати їх для реалізації в інших країнах. Джонатан Бален, виконавчий продюсер Fremantle, прокоментував успіх "Маски":

"Ми дуже пишаємося успіхом" Маски "в Україні. Творча команда реалізувала дуже багато цікавих і оригінальних ідей, що безсумнівно сприяло величезній популярності шоу. Освітлення, графіка, костюми, постановка, – все виконано бездоганно завдяки постійному зв'язку і плідній співпраці творчої та технічної команд, які змогли подарувати глядачам блискуче шоу. Не кажучи вже про ведучого, Володимирі Остапчук з його неймовірною харизмою, унікальним стилем і незабутніми образами – його Термінатора я буду пам'ятати завжди! Ми вже ділимося чудовими прикладами і уроками української команди з нашими командами по всьому світу, щоб зробити глобальний успіх нашого популярного формату ще вище ".

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проекту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів. Надіслати свої ескізи можна на електронну адресу casting@trkua.tv .

Чекайте другий сезон зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" на каналі "Україна".

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