Чи дійсно у Тіни Кароль "дуже сумні пісні"? Давайте розберемося

Не все так сумно, як здається

В ефірі шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні". Пізніше вона вибачилася за свої слова і пояснила, що мала на увазі не особисту трагедію Тіни (як багато хто міг подумати), а її пісні.

Тіна Кароль вже встигла відповісти Олі Поляковій в соцмережі, і так незвично склалося, що цей інцидент збігся з майбутньою прем'єрою пісні Кароль "Скандал" – трек вийде 12 лютого.

Слова Олі з її відео з вибаченнями Тіна навіть додала в тизер своєї пісні (тизер, від англ. teaser – "жарт" – рекламне повідомлення, побудоване як загадка, яке містить частину інформації про продукт). Так що ж це? Рекламна колаборація двох співачок або вдалий для Тіни збіг?

Тіна Кароль Відео: instagram.com/tina_karol

Особиста історія Тіни Кароль

Як ми писали вище, за словами Олі, кажучи про Тіну, як про "плакальницю", вона мала на увазі, що останнім часом у Тіни виходять "сумні пісні". А чи дійсно це так? Ми вирішили перевірити.

Кажуть, що майже у кожного артиста його пісні – відображення того, що відбувається в його житті, в його думках. Співак буквально транслює світові свої переживання крізь пісні. І зовсім не дивно, що більшість пісень Тіни Кароль більше не схожі на її минулі заводні треки на кшталт "Шиншила" або "Пупсик".

Тіна Кароль і Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

Квітень 2013 року назавжди змінив життя артистки – тоді після боротьби з онкологічним захворюванням помер її чоловік Євген Огір. І майже всі пісні, які випускала Тіна в наступні сім років так чи інакше адресовані її коханому, і є досить ліричними, і явно не веселими або розважальними.

Однак, як співає Тіна, життя триває. І нехай музика і вокал Тіни можуть здатися комусь сумними, сенс, який закладає Тіна в кожну з пісень несе позитив – в цьому впевнені тисячі фанатів артистки. І навіть коли Тіна випускає заводні треки, її фанати просять улюблену артистку повернути їм ліричні пісні.

Скріншот: YouTube

Наприклад, трек "Вабити" досить яскраво виділився на тлі всіх інших пісень Тіни з її душевними переживаннями.

Шанувальники були здивовані: "Нарешті легкість в пісні", "У неї були сумні пісні, а ця – весела, хм".

Ще одна пісня – "Иди на жизнь", яка, по думки багатьох шанувальників Тіни, виявилася дуже життєствердною.

"Настрій не дуже, мені це знайомо! Все одно йди на життя!", – співає Тіна в цій пісні.

Одна з останніх роботи Тіни – трилогія "Найти своих". Там Тіна міркує на тему того, як важливо знайти в цьому світі людей, близьких тобі по духу.

"Знайти своїх і заспокоїтися", – співає Кароль.

Тут слухачі Тіни відзначають "глибину, емоційність і глибокий сенс" кожної пісні. Тут ми не чуємо заводних акордів, швидше меланхолійний настрій (принаймні в перших двох піснях трилогії – "Найти своих" і "Лодочка"). У тексті третьої можна знову простежити рядки в пам'ять про чоловіка.

"Чай заварений на столі. Без цукру, лимон. Все як любив він", – співає Тіна.

Що в підсумку?

Протягом останніх декількох років Тіна Кароль показала нам, що вона "все ще пам'ятає" і, звичайно ж, ніколи не забуде свою любов. Її переживання завжди будуть відображатися в нових піснях. Але вона так само і продемонструвала, що не збирається здаватися в полон смутку, туги, сліз, а в будь-якому випадку "завжди йде на життя" і закликає всіх наслідувати її приклад.

Цікаво, якою ж буде її нова пісня "Скандал"? І чи за випадковим збігом обставин виник інцидент з Олею Поляковою? Це питання залишається відкритим.

Нагадаємо, Тіна Кароль підтвердила покупку землі в Карпатах.

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