Найміцніші пари шоу-бізнесу

Розповідаємо, кому з зірок вдалося побудувати міцний і тривалий шлюб

Існує думка, що в шоу-бізнесі не буває міцних шлюбів. Але українські та голлівудські пари доводять, що можна побудувати міцну сім'ю. Герої нашої добірки разом не один рік. Ведучий Дмитро Коляденко і програма "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" дізналися, які зіркові пари можуть похвалитися міцним і щасливим шлюбом.

Віталій і Світлана Білоножко

Фото: Facebook-сторінка Світлани Білоножко

Віталій і Світлана Білоножко – пара-рекордсмен в українському шоу-бізнесі. Артисти разом вже понад 40 років. І не тільки як подружжя, а й як творчий тандем. Весілля вони грали тричі: на Сумщині, батьківщині Віталія, потім у Світлани на Дніпропетровщині, а згодом – в Києві з друзями. І по секрету "Зіркоманії" розповіли, що на цьому зупинятися не збираються. В їхніх планах зіграти і четверте весілля.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Актриса Ольга Сумська з другим чоловіком Віталієм Борисюком Фото: instagram.com/olgasumska

А ця історія кохання почалася на театральній сцені 30 років тому. Актриса Ольга Сумська розповіла, що за п'ять хвилин до репетиції знайшла на своєму столі любовне послання від тоді ще свого колеги Віталія Борисюка.

"Така упаковочка, і я розгортаю – там шоколадне серце, а моє серце стискається, тому що я знаю від кого", – згадала Ольга Сумська.

А в шоколадному серці була записка.

"Я написав: Приходь, я тебе з'їм, як ти з'їси ось це шоколадне серце", – розповів про записку Віталій Борисюк.

Ольга Сумська вірить в те, що шлюби укладаються на небесах.

"Бог парує, там в небесній канцелярії все записано. Є світ ароматів, і якщо тобі аромат чоловіка не подобається, він 100% не стане парою", – поділилася Ольга Сумська.

Також зіркове подружжя радить не забувати про романтику і знаходити для неї час не тільки на свята.

Павло і Марина Зіброви

Павло і Марина Зіброви Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло і Марина Зіброви у шлюбі 26 років. Пара познайомилася на одному з творчих вечорів. Співак зробив все, щоб підкорити серце дівчини.

Руслана та Олександр Ксенофонтов

Руслана Лижичко і Олександр Ксенофонтов Фото: Facebook-сторінка Олександра Ксенофонтова

Ще одна міцна пара в українському шоу-бізнесі – співачка Руслана з чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Вони разом 25 років. А почалося все з того, що Руслана звернулася до Олександра за професійною порадою.

Оля і Вадим Полякови

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ольга Полякова познайомилася з нинішнім чоловіком також на роботі. Вона співала на його дні народження. Артистка каже, що Вадим відразу в неї закохався.

Курт Рассел і Голді Гоун

Курт Рассел і Голді Гоун Фото: instagram.com/goldiehawn

Однією з найміцніших пар Голлівуду називають акторів Курта Рассела і Голді Гоун. Їхнє знайомство відбулося 54 року роки тому! 15-річний Курт вперше побачив на п'ять років старшу Голді на знімальному майданчику в 1967 році. Але тоді ця зустріч закінчилася тільки короткою розмовою. Роман почався через 17 років, коли Рассел і Гоун знову зустрілися на зйомках фільму. Зараз пара разом вже 38 років, але офіційний шлюб так і не оформили.

Том Генкс і Ріта Вілсон

Том Генкс і Ріта Вілсон Фото: Getty Images

Ще одна міцна голлівудська пара – Том Генкс і Рита Вілсон. Актори одружилися 33 роки тому і пережили чимало труднощів. Минулого року Рита і Том разом лікувалися від коронавирусу, який підхопили на знімальному майданчику в Австралії. А кілька років тому у дружини Генкса виявили рак грудей. Актриса перемогла хворобу. Не останню роль в цьому зіграла підтримка чоловіка. А почалося все з телешоу, де Том вперше побачив майбутню дружину і пообіцяв, що одружиться на Риті.

Адріано Челентано і Клаудія Морі

Адріано Челентано та Клаудія Морі Фото: Getty Images

Але найбільше вражають шлюби, які вже відсвяткували золоте весілля. Наприклад, що б там не говорили про знамениті італійські пристрасті, шлюб акторів Адріано Челентано і Клаудії Морі триває вже 57 років! Актори одружилися таємно вночі в церкві міста Гросетто, а потім переїхали на свою віллу недалеко від Мілана, де самотньо живуть і досі.

Оззі і Шерон Осборн

Оззі і Шерон Осборн Фото: Getty Images

Ще один тривалий шлюб вже десятки разів був на межі розпаду. Йдеться про Оззі і Шерон Осборнів. Вони одружилися 39 років тому і за цей час пережили проблеми Оззі з алкоголем і наркотиками, зради і сварки. На початку двохтисячних навіть стали головними героями реаліті-шоу "Сімейка Осборнів", яке транслювалося на MTV. Воно стало одним з найбільш рейтингових за всю історію каналу.

"За всі ті 40 років, що ми разом, не думаю, що був хоча б день, коли я б не сказав, що люблю її. Я розмовляв з нею щодня, де б я не знаходився", – зізнався Оззі.

Про найміцніші пари шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

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