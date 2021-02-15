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Хто, як не ми: Остапчук, Полякова та інші зірки підтримали закон про мову

Сьогодні, 15:45

Українські знаменитості висловилися щодо мовного закону в сфері обслуговування

З 16 січня в Україні вся сфера обслуговування заговорила винятково українською мовою. Але не всі погодилися з цим нововведенням.

У Мережі українці з різних регіонів скептично висловлювалися щодо таких змін. Із критикою скептиків виступила Оля Полякова, яка нещодавно пояснила, чому так часто скандалить:

"Ті, хто пишуть у ФБ чи інстаграмі, що їм незручно, я хочу сказати вам: а ви бачили, щоб французи говорили італійською, а італійці – французькою? У майбутньому наші діти будуть говорити українською, і це прекрасно".

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зоряну колегу підтримав ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Ведучий Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук
Фото: телеканал "Україна"

"Я дуже тішуся. Одна у нас відома мережа фастфуду перша перейшла на українську ще минулого року. І мене це так тішило", – прокоментував в ефірі каналу "Україна" ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Ведучий "Зіркового шляху" Тімур Мірошниченко каже, що особливих змін після запровадження новацій не відчув.

Ведучий Тимур Мірошниченко
Ведучий Тимур Мірошниченко
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мені здається, що й так, принаймні в Києві, каси в якихось супермаркетах чи ресторанах здебільшого однаково спілкувалися з гостями українською і, можливо, переходили на російську, коли ти їм відповідав російською. Це абсолютно нормально, що в Україні є офіційна, державна мова – українська", – ділиться ведучий телеканалу "Україна".

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Святослав Вакарчук не розуміє тих колег, які говорять, що їм байдуже, якою мовою до них звертатися.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: Facebook-сторінка Святослава Вакарчука

"Той, хто говорить "какая разница", не любить цю країну. Скажіть, хто захистить українську мову, крім самої України? Тому що ми втратимо її. Ми втратимо цю мову", – говорить Вакарчук.

Ведуча "Зіркового шляху" Альона Вінницька не вірить, що українську важко вивчити.

Телеведуча Альона Вінницька
Телеведуча Альона Вінницька
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Мені в це важко повірити, що людина не може взагалі нічого сказати. Мій чоловік сам колись у далекому 1986 році переїхав з Росії і тепер розмовляє українською", – сказала Вінницька.

Шеф-кухар Євген Клопотенко дивується, чому закон про мову в сфері обслуговування так спантеличив багатьох його колег.

Євген Клопотенко
Євген Клопотенко

"Мовний закон був прийнятий 5 років тому. Якби всі люди читали цей мовний закон, вони б побачили, що у вас є 5 років у сфері обслуговування, щоб підготуватися до того, що друга частина закону набере чинності", – сказав Клопотенко.

Він згадав, що після 16 січня, коли набула сили стаття про українську мову в сфері обслуговування, з ним перестали розмовляти таксисти.

"Я їм усім кажу "добрий день", а вони не знають, що робити. Раніше всі казали: "добрый день", "здравствуйте". А тепер я бачу, що таксисти ще самі не зрозуміли, чи можна, чи не можна, і це дуже круто. Будуть говорити зі мною російською – я буду робити ось так: "А ви впевнені, що російською можна?" – розповів Клопотенко.

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До речі, якщо за півтора року працівники ресторанів, перукарень чи АЗС не вивчать державної мови – їх штрафуватимуть на 5 чи 6 тисяч гривень. Через порушення можна буде звернутися до уповноваженого з захисту державної мови. Клопотенко чесно зізнається – він буде фіксувати кожен злочин.

"Буду фотографувати, записувати сторіз. Бо якщо не ми, українці, підтримаємо країну в цей важкий момент, то далі буде у нас російська мова кожного дня", – запевнив кулінар.

А ось блогерка Аня Трінчер навіть запустила флешмоб практики використання української мови.

Анна Трінчер
Анна Трінчер
Фото: пресслужба

"Я такий флешмоб роблю періодично раз-два на місяць. І коли я активізую цей флешмоб, дійсно багато артистів, блогерів і моїх підписників долучається до цього", – поділилася Анна Трінчер.

Раніше ми розповідали, чого не вистачає українським виконавцям.

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