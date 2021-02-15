Хто, як не ми: Остапчук, Полякова та інші зірки підтримали закон про мову
Українські знаменитості висловилися щодо мовного закону в сфері обслуговування
З 16 січня в Україні вся сфера обслуговування заговорила винятково українською мовою. Але не всі погодилися з цим нововведенням.
У Мережі українці з різних регіонів скептично висловлювалися щодо таких змін. Із критикою скептиків виступила Оля Полякова, яка нещодавно пояснила, чому так часто скандалить:
"Ті, хто пишуть у ФБ чи інстаграмі, що їм незручно, я хочу сказати вам: а ви бачили, щоб французи говорили італійською, а італійці – французькою? У майбутньому наші діти будуть говорити українською, і це прекрасно".
Зоряну колегу підтримав ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.
"Я дуже тішуся. Одна у нас відома мережа фастфуду перша перейшла на українську ще минулого року. І мене це так тішило", – прокоментував в ефірі каналу "Україна" ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.
Ведучий "Зіркового шляху" Тімур Мірошниченко каже, що особливих змін після запровадження новацій не відчув.
"Мені здається, що й так, принаймні в Києві, каси в якихось супермаркетах чи ресторанах здебільшого однаково спілкувалися з гостями українською і, можливо, переходили на російську, коли ти їм відповідав російською. Це абсолютно нормально, що в Україні є офіційна, державна мова – українська", – ділиться ведучий телеканалу "Україна".
Святослав Вакарчук не розуміє тих колег, які говорять, що їм байдуже, якою мовою до них звертатися.
"Той, хто говорить "какая разница", не любить цю країну. Скажіть, хто захистить українську мову, крім самої України? Тому що ми втратимо її. Ми втратимо цю мову", – говорить Вакарчук.
Ведуча "Зіркового шляху" Альона Вінницька не вірить, що українську важко вивчити.
"Мені в це важко повірити, що людина не може взагалі нічого сказати. Мій чоловік сам колись у далекому 1986 році переїхав з Росії і тепер розмовляє українською", – сказала Вінницька.
Шеф-кухар Євген Клопотенко дивується, чому закон про мову в сфері обслуговування так спантеличив багатьох його колег.
"Мовний закон був прийнятий 5 років тому. Якби всі люди читали цей мовний закон, вони б побачили, що у вас є 5 років у сфері обслуговування, щоб підготуватися до того, що друга частина закону набере чинності", – сказав Клопотенко.
Він згадав, що після 16 січня, коли набула сили стаття про українську мову в сфері обслуговування, з ним перестали розмовляти таксисти.
"Я їм усім кажу "добрий день", а вони не знають, що робити. Раніше всі казали: "добрый день", "здравствуйте". А тепер я бачу, що таксисти ще самі не зрозуміли, чи можна, чи не можна, і це дуже круто. Будуть говорити зі мною російською – я буду робити ось так: "А ви впевнені, що російською можна?" – розповів Клопотенко.
До речі, якщо за півтора року працівники ресторанів, перукарень чи АЗС не вивчать державної мови – їх штрафуватимуть на 5 чи 6 тисяч гривень. Через порушення можна буде звернутися до уповноваженого з захисту державної мови. Клопотенко чесно зізнається – він буде фіксувати кожен злочин.
"Буду фотографувати, записувати сторіз. Бо якщо не ми, українці, підтримаємо країну в цей важкий момент, то далі буде у нас російська мова кожного дня", – запевнив кулінар.
А ось блогерка Аня Трінчер навіть запустила флешмоб практики використання української мови.
"Я такий флешмоб роблю періодично раз-два на місяць. І коли я активізую цей флешмоб, дійсно багато артистів, блогерів і моїх підписників долучається до цього", – поділилася Анна Трінчер.
Раніше ми розповідали, чого не вистачає українським виконавцям.
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