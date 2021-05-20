Щодня називали гів*ом: Приходько відповіла на закиди Доліної за Євробачення в РФ

Українська співачка, відповідаючи Ларисі Доліній на звинувачення у непрофесіоналізмі, розповіла про "теплий" прийом на "Євробаченні-2009" у Москві

Приходько та Доліна влаштували заочну суперечку Фото: Сьогодні

Російська співачка Лариса Доліна та українська артистка Анастасія Приходько, яка цьогоріч у березні народила третю дитину, влаштували заочну суперечку. Вийшло навіть дуже цікаво. Також несподівано спливли неприємні для когось подробиці. Отже, все по черзі.

Доліна в YouTube-шоу "ЄвроВіжн з Яною Чу" неделікатно "пройшлася" по вокальним здібностям Приходько, яка представляла Росію на міжнародному конкурсі "Євробачення-2009". З 91 конкурсним балом артистка зайняла тоді 11 місце.

Довго не думаючи, російська зірка знайшла причину невдачі.

"Навіщо так кричати, га? Це абсолютний безконтроль, – пояснює артистка. – По-перше, немає культури. По-друге, немає смаку. А була ж у такого продюсера, як Костя Меладзе. Це він написав пісню, правда? Чудовий автор, але заспівати її треба було, звичайно, трошки по-іншому".

За словами Лариси, голосно співати можна, а ось кричати не треба ніколи – "це шкідливо для зв'язок".

"Я теж через це проходила, коли була молодою. Потім навчилася себе стримувати – і тьфу-тьфу-тьфу – жодних проблем з голосом у мене вже багато років немає", – поділилася вона своїм багатим життєвим досвідом.

Приходько мовчати теж не стала. У своєму Instagram вона згадала росіянам "теплий" прийом у Москві, де, власне, і відбувалося "Євробачення-2009".

Анастасія запропонувала своїм підписникам "шок-контент", бо її "дістали". За словами артистки, її навіть не намагалися забезпечити елементарним – поселили у квартиру з одним ліжком, "тарганами і без нормальних зручностей".

"Мені відкрито казали, що ти маєш вийти на сцену в стані істерики, що, власне, їм і вдалося зробити, – пише Приходько. – Тож, якщо ви продюсер і разом зі своєю командою хочете спробувати зламати та знищити артиста, робіть те, що робили зі мною: насміхайтеся на людях, ображайте, піднімайте руку. Говоріть, що "ти гівно" щодня!".

І це ще не все. За словами Анастасії, перед головним виходом на сцену в неї забрали гарний пояс від сукні і "взуття, яке небайдужі люди купили за свої гроші за три копійки у метро".

"Як я виступила? Як просили! В істериці [...] Підтримка зараз мені не потрібна, Боже збав! Вона мені потрібна була тоді, 12 років тому, о 7:00 ранку, коли мені купили квиток в один кінець до Києва, розірвавши зі мною всі контракти! Мені є ще що розповісти", – резюмувала Приходько.

Анастасія Приходько – українська співачка і громадська діячка. Заслужена артистка України (2017). Взяла участь у шоу "Фабрика зірок-7", в якому посіла перше місце. Представляла Росію на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фіналі конкурсу зайняла 11-те місце. У жовтні 2018 року оголосила, що йде зі сцени, а 24 лютого 2021 року повідомила про повернення.

Раніше Анастасія Приходько висловилася щодо скандалу Лорак з Меладзе.

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