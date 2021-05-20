Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Щодня називали гів*ом: Приходько відповіла на закиди Доліної за Євробачення в РФ

Сьогодні, 13:05

Українська співачка, відповідаючи Ларисі Доліній на звинувачення у непрофесіоналізмі, розповіла про "теплий" прийом на "Євробаченні-2009" у Москві

Приходько та Доліна влаштували заочну суперечку
Приходько та Доліна влаштували заочну суперечку
Фото: Сьогодні

Російська співачка Лариса Доліна та українська артистка Анастасія Приходько, яка цьогоріч у березні народила третю дитину, влаштували заочну суперечку. Вийшло навіть дуже цікаво. Також несподівано спливли неприємні для когось подробиці. Отже, все по черзі.

Доліна в YouTube-шоу "ЄвроВіжн з Яною Чу" неделікатно "пройшлася" по вокальним здібностям Приходько, яка представляла Росію на міжнародному конкурсі "Євробачення-2009". З 91 конкурсним балом артистка зайняла тоді 11 місце.

Довго не думаючи, російська зірка знайшла причину невдачі.

"Навіщо так кричати, га? Це абсолютний безконтроль, – пояснює артистка. – По-перше, немає культури. По-друге, немає смаку. А була ж у такого продюсера, як Костя Меладзе. Це він написав пісню, правда? Чудовий автор, але заспівати її треба було, звичайно, трошки по-іншому".

За словами Лариси, голосно співати можна, а ось кричати не треба ніколи – "це шкідливо для зв'язок".

"Я теж через це проходила, коли була молодою. Потім навчилася себе стримувати – і тьфу-тьфу-тьфу – жодних проблем з голосом у мене вже багато років немає", – поділилася вона своїм багатим життєвим досвідом.

Приходько мовчати теж не стала. У своєму Instagram вона згадала росіянам "теплий" прийом у Москві, де, власне, і відбувалося "Євробачення-2009".

Анастасія запропонувала своїм підписникам "шок-контент", бо її "дістали". За словами артистки, її навіть не намагалися забезпечити елементарним – поселили у квартиру з одним ліжком, "тарганами і без нормальних зручностей".

"Мені відкрито казали, що ти маєш вийти на сцену в стані істерики, що, власне, їм і вдалося зробити, – пише Приходько. – Тож, якщо ви продюсер і разом зі своєю командою хочете спробувати зламати та знищити артиста, робіть те, що робили зі мною: насміхайтеся на людях, ображайте, піднімайте руку. Говоріть, що "ти гівно" щодня!".

(@Prykhodko_official)

І це ще не все. За словами Анастасії, перед головним виходом на сцену в неї забрали гарний пояс від сукні і "взуття, яке небайдужі люди купили за свої гроші за три копійки у метро".

"Як я виступила? Як просили! В істериці [...] Підтримка зараз мені не потрібна, Боже збав! Вона мені потрібна була тоді, 12 років тому, о 7:00 ранку, коли мені купили квиток в один кінець до Києва, розірвавши зі мною всі контракти! Мені є ще що розповісти", – резюмувала Приходько.

Читайте також:
Анастасія Приходько назвала новонародженого сина незвичайним ім'ям

Анастасія Приходько – українська співачка і громадська діячка. Заслужена артистка України (2017). Взяла участь у шоу "Фабрика зірок-7", в якому посіла перше місце. Представляла Росію на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фіналі конкурсу зайняла 11-те місце. У жовтні 2018 року оголосила, що йде зі сцени, а 24 лютого 2021 року повідомила про повернення.

Раніше Анастасія Приходько висловилася щодо скандалу Лорак з Меладзе.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Приходько звинувачують у піарі на хвилі скандалу з Меладзе і Лорак Приходько про Меладзе: Свою історію розповім, коли буду готова до чергового скандалу (ексклюзив) Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру Анастасія Приходько назвала новонародженого сина незвичайним ім'ям
скандал Анастасія Приходько Евровидение-2021
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Злата Огневич рассказала, у кого есть шанс завоевать её сердце
Злата Огневич рассказала, у кого есть шанс завоевать её сердце
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото

Популярні статті

Сьогодні, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

17 травняЗірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

17 травняФаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

17 травняЗірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Признаки, которые рассекретят ненастоящую грудь женщины
Признаки, которые рассекретят ненастоящую грудь женщины
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти